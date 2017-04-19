19.04.2017 | 09:21

Во вторник, 18 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин проверили, как ведутся работы по сносу аварийного дома № 2 на улице Крупской.

Собственник, из-за которого затянулся процесс расселения, согласился на переезд в новую квартиру, теперь препятствий для уничтожения строения не существует.

По словам директора Департамента ЖКХ Пензы Дениса Леонтьева, по этапу 2016 года ликвидировано 90 домов, на 22 из них завершается зачистка площадок.

В 2017 году планируется снос 59 домов, признанных аварийными.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, в настоящее время снесено четыре многоквартирных аварийных дома (на улицах Ухтомского, 2а, Сосновой, 4, Ермака, 40, Павлова, 46), также ведутся работы по сносу 10 аварийных МКД (на улицах Перекоп, 2, Терновского, 8, Локомотивной, 37, Чехова, 53, Локомотивной, 51, Пожарского, 2, Рузаевской, 2а, Ботанической, 11, в 1-м Литовском проезде, 3, 3-м Окружном проезде, 5).

«Необходимо параллельно со сносом проводить работу по очистке площадки от строительного мусора, а также освобождению земельного участка от самовольно установленных подсобных построек, чтобы в дальнейшем можно было его сформировать и предложить к реализации для пополнения доходной части бюджета», - отметил глава администрации Пензы.

Напомним: 14 апреля начальник управления ЖКХ Андрей Гришин сообщил на заседании комиссии Пензенской городской думы о том, что дом № 35 на улице Ударной также признан аварийным и подлежит сносу.