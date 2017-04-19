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Общество | В 2017 году в Пензе снесут 59 аварийных домов

19.04.2017|09:21
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Во вторник, 18 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин проверили, как ведутся работы по сносу аварийного дома № 2 на улице Крупской.

Собственник, из-за которого затянулся процесс расселения, согласился на переезд в новую квартиру, теперь препятствий для уничтожения строения не существует.

По словам директора Департамента ЖКХ Пензы Дениса Леонтьева, по этапу 2016 года ликвидировано 90 домов, на 22 из них завершается зачистка площадок.

В 2017 году планируется снос 59 домов, признанных аварийными.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, в настоящее время снесено четыре многоквартирных аварийных дома (на улицах Ухтомского, 2а, Сосновой, 4, Ермака, 40, Павлова, 46), также ведутся работы по сносу 10 аварийных МКД (на улицах Перекоп, 2, Терновского, 8, Локомотивной, 37, Чехова, 53, Локомотивной, 51, Пожарского, 2, Рузаевской, 2а, Ботанической, 11, в 1-м Литовском проезде, 3, 3-м Окружном проезде, 5).

«Необходимо параллельно со сносом проводить работу по очистке площадки от строительного мусора, а также освобождению земельного участка от самовольно установленных подсобных построек, чтобы в дальнейшем можно было его сформировать и предложить к реализации для пополнения доходной части бюджета», - отметил глава администрации Пензы.

Напомним: 14 апреля начальник управления ЖКХ Андрей Гришин сообщил на заседании комиссии Пензенской городской думы о том, что дом № 35 на улице Ударной также признан аварийным и подлежит сносу.

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Гость|19.04.2017 09:37|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 18 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин проверили, как ведутся работы по сносу аварийного дома № 2 на улице Крупской
Как ведутся?

Вроде ильин уже отчитывался что его снесли ещё в прошлом году?

Гость|19.04.2017 09:48|

Участок этот​ уже продан ещё в 2008 г.просто ждали как дешевле расселить жителей не за счёт застройщика а дать взятку должностному лицу в администрации что снести за счёт бюджета... Застройщик выйдет на стройку осенью..А людей вселяют за 101 й километр..М5

Гость|19.04.2017 09:49|

Гость писал(a):

Гость|19.04.2017 09:37|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 18 апреля, мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин проверили, как ведутся работы по сносу аварийного дома № 2 на улице Крупской

Как ведутся?

Вроде ильин уже отчитывался что его снесли ещё в прошлом году?

Ну а почему бы не получить ещё одну премию?

Гость|19.04.2017 09:50|

Там надо еще снести 5 домов..Чтобы расчистить територии для строительства..Ну до осени справляться

Гость|19.04.2017 10:09|

Гость писал(a):

Гость|19.04.2017 09:50|

Там надо еще снести 5 домов..Чтобы расчистить територии для строительства..Ну до осени справляться

До осени в лёгкую справятся их же четверо:

1. Директор Департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев

2. Заместитель главы администрации города (по городскому хозяйству) Ильин Юрий Олегович

3. Начальник управления ЖКХ Андрей Гришин

4. Начальник Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин

Такие орлы к августу разберут если ещё и в субботу работать будут.

Гость|19.04.2017 10:24|

Ну хоть что то ломают в Пензе.

Имя: Гость
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