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Общество | В Пензе дом № 35 на улице Ударной признан подлежащим сносу

14.04.2017|15:04
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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в пятницу, 14 апреля, депутаты задали начальнику управления ЖКХ Андрею Гришину вопрос о том, какова судьба дома № 35 на улице Ударной.

«28 марта проведено дополнительное заседание межведомственной комиссии, на котором дом признан аварийным и подлежащим сносу. Мы ждем новой программы расселения ветхого и аварийного жилья, чтобы включить его в список», - ответил Андрей Гришин.

Напомним: часть кирпичной стены дома № 35 на Ударной рухнула 18 декабря. Ремонт - усиление несущих конструкций - обещали провести за счет резервного фонда. Начало работ затянулось, поскольку люди не хотели переселяться в маневренное жилье: его состояние их не устраивало.

Однако в итоге представителям городских властей удалось достичь с жителями договоренности, они согласились на время переехать. 5 февраля в доме обрушился балкон второго этажа в первом подъезде.

Люди собрали деньги, чтобы оплатить независимую экспертизу, которая даст заключение, подлежит ли четырехэтажка восстановлению.

6 марта глава региона Иван Белозерцев согласился с позицией мэра Пензы Виктора Кувайцева о том, что такие дома целесообразнее признавать аварийными и ставить их на первоочередное расселение.

Аналогичная ситуация сложилась в доме № 11 на улице Фрунзе.

«Одиннадцать человек получили предписания об изъятии жилых помещений. Как это понимать?» - задал вопрос один из народных избранников.

«Жители могут либо получить компенсацию, либо переехать. Не могу сказать, что отказываются все поголовно. Ситуация такая же, как на Удароной, 35, и на Кулибина. Люди не доходят до муниципалитета, работает сарафанное радио. Поэтому мы выезжаем на места и разъясняем. Давить на жильцов мы не можем. Если они не хотят ехать в Зарю, им будет предложен выкуп. Если и от него отказываются, подаются судебные иски о выселении и выплате компенсации», - пояснил Андрей Гришин.

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Гость|14.04.2017 15:20|

penzainform.ru писал(a):

Если они не хотят ехать в Зарю, им будет предложен выкуп. Если и от него отказываются, подаются судебные иски о выселении и выплате компенсации», - пояснил Андрей Гришин.
Я не жительниц Ударной, но вот не понимаю, с какой радости я должна из города переселятся в какие то чигеря????? расселили вы дом, раз он сносится, будьте добры предоставить дома с квартирами той же площади и в городе, а не у черта на куличках!!!! Сами то чиновники чтож в зарю не съедут??Почему в маневреном фонде не поселятся??? Потому что не царское это дело свои харомы покидать, вот и пользуются тем, что у людей выхода нет....позорище!!!!

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