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Общество | В картинной галерее пройдет пасхальный благотворительный концерт

18.04.2017|13:54
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В среду, 19 апреля, в Зеленом зале областной картинной галереи имени К. А. Савицкого состоится пасхальный благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора. Приглашаются все желающие.

В концерте примут участие детский хор Пензенской епархии, смешанный хор Пензенской духовной семинарии и струнный квартет Ars Viva.

«В программе прозвучат богослужебные песнопения, духовные произведения И. Болдышевой, пасхальные и патриотические песни, инструментальные произведения и стихи русских поэтов», - сообщается на сайте Пензенской епархии.

Начало мероприятия запланировано на 17:00.

Напомним: это не первый благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора. 25 марта в большом зале филармонии выступили ансамбли «Миряне», «Вольница» и музыкальная группа из Москвы «Партизан FM».

11 марта благотворительный концерт прошел в поселке Монтажном, а 14 апреля - в колледже искусств.

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Гость|18.04.2017 14:19|

Огласите пожалуйста весь спис.. ой, ну то есть график подобных мероприятий.

А отчетность какая-нить есть по проведенным концертам? Ну сколько собрано, сколько передано?

Гость|18.04.2017 14:25|

когда ж жрецы-то насытятся?!

Несколько раз в неделю эти "концерты"

Надеюсь они платят за аренду залов для этих "концертов"?

Гость|18.04.2017 14:29|

Гость писал(a):

18.04.2017 14:25|

когда ж жрецы-то насытятся?!

Никогда. За аренду не платят.

Имя: Гость
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