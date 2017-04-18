18.04.2017 | 13:54

В среду, 19 апреля, в Зеленом зале областной картинной галереи имени К. А. Савицкого состоится пасхальный благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора. Приглашаются все желающие.

В концерте примут участие детский хор Пензенской епархии, смешанный хор Пензенской духовной семинарии и струнный квартет Ars Viva.

«В программе прозвучат богослужебные песнопения, духовные произведения И. Болдышевой, пасхальные и патриотические песни, инструментальные произведения и стихи русских поэтов», - сообщается на сайте Пензенской епархии.

Начало мероприятия запланировано на 17:00.

Напомним: это не первый благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора. 25 марта в большом зале филармонии выступили ансамбли «Миряне», «Вольница» и музыкальная группа из Москвы «Партизан FM».

11 марта благотворительный концерт прошел в поселке Монтажном, а 14 апреля - в колледже искусств.