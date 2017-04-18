В среду, 19 апреля, в Зеленом зале областной картинной галереи имени К. А. Савицкого состоится пасхальный благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора. Приглашаются все желающие.
В концерте примут участие детский хор Пензенской епархии, смешанный хор Пензенской духовной семинарии и струнный квартет Ars Viva.
«В программе прозвучат богослужебные песнопения, духовные произведения И. Болдышевой, пасхальные и патриотические песни, инструментальные произведения и стихи русских поэтов», - сообщается на сайте Пензенской епархии.
Начало мероприятия запланировано на 17:00.
Напомним: это не первый благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора. 25 марта в большом зале филармонии выступили ансамбли «Миряне», «Вольница» и музыкальная группа из Москвы «Партизан FM».
11 марта благотворительный концерт прошел в поселке Монтажном, а 14 апреля - в колледже искусств.
Огласите пожалуйста весь спис.. ой, ну то есть график подобных мероприятий.
А отчетность какая-нить есть по проведенным концертам? Ну сколько собрано, сколько передано?