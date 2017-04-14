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Культура | В колледже искусств состоялся благотворительный концерт

14.04.2017|18:08
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Трио баянистов Пензенского колледжа искусств отметило 25 лет своего творческого коллектива праздничным концертом. Сергей Сидоров, Михаил и Сергей Андреевы - друзья и коллеги.

«Из 25 лет мы выбрали наиболее яркие и популярные композиции. Так, например, исполняем ряд сложных органных произведений», - рассказал директор Пензенского колледжа искусств Михаил Андреев.

Кроме трио баянистов, на сцене выступили два оркестра - колледжа искусств и народных инструментов «Пенза».

Концерт был благотворительным. Все собранные средства передадут на строительство Спасского кафедрального собора.

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Гость|14.04.2017 19:05|

Маразм

Гость|14.04.2017 19:23|

Реально страна идиотов.

Гость|14.04.2017 19:30|

Гость писал(a):

Реально страна идиотов.
Вы щас про США? Там такое - обычное дело

Гость|14.04.2017 19:31|

Когда ж жрецы нажрутся?

Мало им бюджетных подачек, еще и концерты требуют в свое удовольствие.

Гость|14.04.2017 19:51|

Гость писал(a):

Вы щас про США? Там такое - обычное дело
Я про ту страну,где попам магазин строят всем селом.

Имя: Гость
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