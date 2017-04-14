14.04.2017 | 18:08

Трио баянистов Пензенского колледжа искусств отметило 25 лет своего творческого коллектива праздничным концертом. Сергей Сидоров, Михаил и Сергей Андреевы - друзья и коллеги.

«Из 25 лет мы выбрали наиболее яркие и популярные композиции. Так, например, исполняем ряд сложных органных произведений», - рассказал директор Пензенского колледжа искусств Михаил Андреев.

Кроме трио баянистов, на сцене выступили два оркестра - колледжа искусств и народных инструментов «Пенза».

Концерт был благотворительным. Все собранные средства передадут на строительство Спасского кафедрального собора.