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Общество | Сотрудники управления по делам ГОЧС делят зарплату с вакантных должностей

17.04.2017|15:11
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В понедельник, 17 апреля, председатель контрольно-счетной палаты Елизавета Кошель доложила депутатам городской думы о результатах проверки использования средств, направленных на реализацию программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в г. Пензе на 2015-2020 годы».

Проверка в управлении по делам ГОЧС проводилась по итогам 2016 года.

«Большая часть средств, выделяемых учреждению, - это расходы на заработную плату, около 80%», - сообщила Елизавета Кошель.

Вопросы у контрольно-счетной палаты вызвал тот факт, что в ведомстве имеются длящиеся вакансии. Средства, выделяемые на зарплату по ним, распределяются между работниками как дополнительные выплаты. По итогам года эти выплаты выразились в сумме более миллиона рублей.

«Есть ли необходимость в этих вакансиях?» - поинтересовалась Елизавета Кошель.

Начальник Управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов объяснил, что такая ситуация сложилась из-за нехватки кадров. По его словам, на существующих рабочих местах труд сложный и напряженный.

«Оперативного дежурного я ищу третий месяц. После первого дежурства люди пишут заявление об увольнении. Точно так же обстоит дело с вакансией пожарного», - уточнил Алексей Михайлов.

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Гость|17.04.2017 15:43|

Бардак.

Гость|17.04.2017 15:54|

Так же дела обстоят и в бригадах скорой помощи. Зарплата маленькая, а напряженная работа. Ищут деньги не там. В администрации все заняты своими должностными обязанностями и не нужно ли убрать какие то лишние должностя?

Гость|17.04.2017 15:55|

Все правильно, если человек работает за себя и за того парня, то и зарплата должна быть соответствующая. Уточните, в чем нарушения? Или, как обычно, одни работают, а другие получают доплату за расширение зоны обслуживания?

Гость|17.04.2017 15:59|

Что значит длящиеся вакансии?

Имя: Гость
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