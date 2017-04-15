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Общество | В Пензенской области пять человек пострадали от укусов клещей

15.04.2017|10:28
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По состоянию на четверг, 13 апреля, с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились пять жителей Пензенской области, пострадавших от нападения членистоногих, трое из них - дети до 14 лет.

Во всех случаях в отношении людей приняты стандартные меры профилактики.

«Специалисты проводят исследование клещей на предмет их зараженности боррелиями, возбудителями МЭЧ и ГАЧ, а также вирусом клещевого энцефалита», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом в январе - феврале 2017-го у двух пензенцев диагностировали иксодовый клещевой боррелиоз, заражение которым произошло в июле - октябре прошлого года.

В настоящее время исследовали трех клещей, снятых с людей (один из них завозной - из города Туапсе Краснодарского края). Возбудители инфекций в них не обнаружены.

Напомним: 25 марта в травмпункт Пензенской областной клинической детской больницы им. Филатова обратились два ребенка 2008 года рождения. Оба укуса произошли в Пензе, в районе улицы Овражной и проезда Щербакова.

14 марта жительницу Вадинска укусил клещ. В прошлом году первый случай был зарегистрирован 29 марта.

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Гость|15.04.2017 10:51|

penzainform.ru писал(a):

25 марта в травмпункт Пензенской областной клинической детской больницы им. Филатова обратились два ребенка 2008 года рождения. Оба укуса произошли в Пензе, в районе улицы Овражной и проезда Щербакова.
25 марта, суббота, субботник, дети, клещ

Гость|15.04.2017 10:52|

Клещи не кусаются, а впимаются. Кусаются собаки.

Гость|15.04.2017 10:58|

кормите птиц птицы кушают клещей

Имя: Гость
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