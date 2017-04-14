14.04.2017 | 13:45

В Пензенской области организованные перевозки групп детей часто осуществляются с нарушениями. Об этом сообщил заместитель начальника территориального управления Ространснадзора Олег Господинов в ходе подведения итогов деятельности ведомства, которое состоялось в пятницу, 14 апреля.

«Когда мы в этом году проводили проверки организованных перевозок групп детей, что только не видели... И без техосмотра машины были, и без сопровождающих», - рассказал он.

Также в качестве примера Олег Господинов привел представителям перевозчиков случай, когда планировалась поездка группы детей в город другого региона. «Расстояние - 900-1 000 километров: в одну сторону 400, в другую 400, плюс по городу. И все это планировали осуществить за 10 часов: съездить, на экскурсию сходить и вернуться назад. Ну посмотрите, что вы планируете! Это с какой же скоростью надо ехать, чтобы уложиться в 10 часов!» - возмутился он.

По словам Олега Господинова, перевозчики в таких случаях оправдываются тем, что выполняют просьбы директоров школ. «Пусть они что хотят просят! Мы с ними тоже сейчас общаемся, и многие из них после встречи с нами изменили свое отношение», - сообщил заместитель начальника управления.

«Я понимаю, вы все всегда говорите, что если вы не повезете, то ваш конкурент повезет на этих условиях. Да нет, не должно такого быть. Это же дети, мы везем детей! Это святое», - заключил Олег Господинов.

Напомним: средняя общеобразовательная школа с. Саловка была оштрафована на 50 000 рублей за осуществление перевозки группы детей без необходимых документов на автобусе ПАЗ, который к тому же не прошел техосмотр. Детей перевозили по маршруту с. Саловка - г. Пенза, Дворец водного спорта.