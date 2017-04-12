12.04.2017 | 11:52

Судья Первомайского районного суда г. Пензы рассмотрел жалобу директора средней общеобразовательной школы с. Саловка на постановление инспектора территориального управления Ространснадзора, которым учебное заведение было оштрафовано на 100 000 рублей.

10 января 2017 года в 10:00 на улице Калинина в ходе рейда был проверен автобус ПАЗ, выполнявший организованную перевозку группы детей в количестве 12 человек по маршруту с. Саловка - г. Пенза, Дворец водного спорта.

В ходе проверки было выявлено нарушение транспортного законодательства: перевозка группы детей осуществлялась без необходимых документов (копии решения о назначении сопровождения автобуса автомобилем ГИБДД или копии уведомления об организованной перевозке группы детей, полного списка детей (вместо года рождения каждого ребенка был указан класс), а также документа, содержащего порядок посадки детей в автобус).

Кроме того, для перевозки был использован автобус, не прошедший техосмотр.

Подав жалобу, директор школы попросила отменить постановление. Она пояснила, что фактически в автобусе ехало менее восьми человек, так что это не было организованной перевозкой группы детей.

По мнению директора, сопровождение транспортного средства автомобилем ГИБДД не требовалось, поскольку оно необходимо лишь колонне автобусов.

Однако суд, изучив доводы жалобы, счел их несостоятельными. В частности, информация о том, что в поездке участвовало менее 8 человек, оказалась опровергнута материалами проверки по делу о правонарушении: в списке было указано 20 учащихся.

Учитывая тяжелое материальное положение средней школы с. Саловка и тот факт, что нарушение было совершено впервые и не повлекло негативных последствий, судья решил снизить размер назначенного ей штрафа до 50 000 рублей.

В остальной части постановление оставлено без изменения.