13.04.2017 | 15:03

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» собрал 123 848 рублей на приобретение специализированной инвалидной коляски для Сережи Барабанова.

Напомним: 12-летний Сережа страдает ДЦП, у него спастический тетрапарез. На ранних стадиях развития ребенок совершенно не держал голову, спастика была настолько сильной, что он не мог пользоваться руками, практически ничего не видел, у него полностью отсутствовал интерес к внешнему миру.

В результате постоянной реабилитации мальчик окреп, начал увереннее стоять на ногах, при посторонней поддержке делает шаги. Теперь это веселый, жизнерадостный и любопытный ребенок. Положительные эмоции являются толчком к развитию и новым достижениям.

Старая коляска стала совсем мала Сереже, мальчик в ней не умещается и практически перестал бывать на улице. Фонд «Караван добрых дел» обратился к неравнодушным пензенцам с просьбой помочь больному ребенку.

«Теперь Сережа с мамой смогут гулять на свежем воздухе, радоваться ярким краскам весны. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог в сборе средств на приобретение инвалидной коляски для мальчика», - рассказала ИА «ПензаИнформ» председатель фонда Ольга Чистякова.

Сейчас объявлен сбор средства на реабилитацию Кати Егоровой, страдающей аутизмом. Ей необходимо лечение в самарском терапевтическом комплексе «Реацентр» общей стоимостью 126 100 рублей.

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» продолжает свою работу по помощи нуждающимся. Все желающие оказать содействие таким детям, а также те, кому необходима поддержка, могут обратиться по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail fonddobro@inbox.ru.