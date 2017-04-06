06.04.2017 | 15:04

Благотворительный фонд «Караван добрых дел» объявляет сбор средств на реабилитацию шестилетней Кати Егоровой.

Катя родилась 21 февраля 2011 года с оценкой 8 баллов по шкале Апгар. В три месяца у нее появились судороги. Девочку положили в стационар с диагнозом «гидроцефалия, поражение центральной нервной системы». Каждые три месяца Катя лечилась в областной детской больнице имени Филатова. В два года девочке поставили диагноз «задержка психоречевого развития с угрозой ДЦП».

С трех до четырех лет девочка проходила лечение в московском реабилитационном центре «Детство» НИИ педиатрии им. Пирогова. На сегодняшний день диагноз девочки «органическая патология ЦНС, задержка психоречевого развития, атипичный аутизм».

На этом поездки в специализированные реабилитационные центры закончились, так как министерство перестало выделять квоты. Детей с аутизмом оставили на лечение за счет родителей.

Медикаментозное лечение Катя проходит три раза в год под наблюдением невролога и психиатра, но девочке требуется постоянная реабилитация. Ей рекомендовано лечение в самарском терапевтическом комплексе «Реацентр» общей стоимостью 126 100 рублей.

Благотворительный фонд «Караван добрых дел» призывает горожан помочь Кате и ее семье побороть серьезный недуг и подарить девочке возможность быть здоровой и радоваться жизни.

В апреле этого года фонд «Караван добрых дел» с помощью неравнодушных пензенцев отправил Данила Родионова на лечение в челябинский реабилитационный центр «Сакура». Стоимость курса составила 175 900 рублей.

«Все желающие оказать содействие таким детям и семьям, а также те, кому необходима помощь, могут обратиться в благотворительный фонд «Караван добрых дел» по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail: fonddobro@inbox.ru», - сообщила председатель правления фонда Ольга Чистякова.