12.04.2017 | 12:38

В конце прошлой недели в Городе Спутнике состоялось первенство детской лиги плавания «Поволжье» на призы Александра Самокутяева. В соревнованиях приняли участие более 650 гостей - 38 команд из 31 города России.

Торжественное открытие первенства стало настоящим событием. На нем присутствовали Герой России летчик-космонавт Александр Самокутяев, губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин, глава города Пензы Валерий Савельев, министр физической культуры и спорта области Григорий Кабельский, генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов, а также именитые спортсмены, такие как рекордсменка России и финалистка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виктория Андреева.

«Проведение мероприятий детской лиги плавания на Пензенской земле - дань уважения заслугам пензенских спортсменов в плавании и прыжках в воду, которые за прошедшие годы завоевали и завоевывают медали чемпионатов мира, Европы, Советского Союза и России», - подчеркнул в своей приветственной речи Иван Белозерцев.

Прозвучали многочисленные поздравления, юные спортсмены выступили с показательными номерами, в заключение торжества участники соревнований сфотографировались вместе с почетными гостями праздника.

По словам Александра Самокутяева, пензенская школа плавания еще со времен Советского Союза зарекомендовала себя как одна из сильнейших в стране и, когда звучат имена спортсменов из Пензы, он всегда испытывает чувство гордости.

Космонавт рассказал и о значимости воды в подготовке к космическим полетам: именно в воде можно смоделировать ситуацию невесомости и отработать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Также он одобрил место проведения соревнований и поделился впечатлениями о Городе Спутнике: «Такие красивые разноцветные дома, такая насыщенная инфраструктура, водная гладь рядом. Здорово, мечта!»

Соревнования продолжались три дня. Кульминацией первенства стал большой праздник, который прошел на набережной Спутника. В ходе мероприятия состоялись награждения тренеров, флешмоб для детей и взрослых, выступления коллективов спортивно-развлекательного комплекса «Город развлечений», салют и дискотека.

Всех участников первенства ждали горячие обеды, приготовленные в полевой кухне, и сладкие призы от партнеров - мороженое и лимонад.

«Мы стараемся превращать спортивные соревнования в праздники, которых ждут», - заключил председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

На соревнованиях пензенские спортсмены не подвели: в командном первенстве им покорились места с первого по четвертое. Кубок Александра Самокутяева остался в родном регионе.