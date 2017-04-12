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Общество | В Пензе определили порядок прощания с певицей Верой Аношиной

12.04.2017|10:40
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В Пензе стал известен порядок прощания с заслуженной артисткой РСФСР Верой Аношиной.

В четверг, 13 апреля, в Центре культуры и досуга с 9:00 до 11:30 пройдет прощание с певицей. С 11:00 намечено проведение гражданской панихиды. После нее запланирован вынос тела.

Далее в 12:00 траурная процессия отправится на отпевание в Покровский архиерейский собор.

«Похоронят Веру Аношину на Аллее Славы на Новозападном кладбище», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Администрация областного центра и гордума выразили соболезнования родным и близким Веры Аношиной.

Напомним: певица скончалась во вторник, 11 апреля, на 82-м году жизни.

Вера Аношина родилась в 1935 году в деревне в Кузнецком районе, много лет была солисткой знаменитого хора Гришина, и именно Октябрь Васильевич написал музыку для песни «18 лет», которая стала своеобразным гимном Пензенской области.

Потом исполнительница работала в областной филармонии.

В региональном министерстве культуры и туризма сообщили, что в последнее время певица тяжело болела.

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