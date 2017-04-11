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Общество | Прощание с Верой Аношиной состоится 13 апреля в Центре культуры и досуга

11.04.2017|17:12
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На 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Вера Аношина. Исполненная ею композиция «18 лет» является своеобразным гимном нашей области.

«Эту песню написали в 1959 году, но прозвучала она в 1961-м со сцены Кремлевского театра. И вместе с ней было мое рождение как певицы», - говорила ранее Вера Степановна.

Эта композиция стала визитной карточкой пензячки, по которой ее знали жители Советского Союза. В свое время Аношина объехала с гастролями всю страну. Но Вера Степановна признавалась, что личного счастья слава ей не принесла. Были сложности и с финансами, и со здоровьем.

«Считаю себя должником перед медициной. Я перенесла шесть операций, у меня недееспособная девочка. Было время, когда я полтора года не разговаривала, после того как меня избили», - рассказывала артистка.

Вера Аношина родилась в 1935 году в деревне в Кузнецком районе, много лет являлась солисткой знаменитого хора Гришина, и именно Октябрь Васильевич написал музыку для песни «18 лет».

Потом исполнительница работала в областной филармонии. Аношина выходила на сцену даже в преклонном возрасте, есть записи одного из ее последних больших концертов в декабре 2012 года.

Нынешняя молодежь с творчеством Аношиной почти не знакома. Но для людей старшего поколения эта исполнительница - знаковая фигура.

«Она была очень доброй, искренней. Глаза всегда горели», - заметил солист народного хора «Душа России» Николай Кузечкин.

«Конечно, это большая потеря. «18 лет» - это гимн Пензенской области», - добавил его коллега Алексей Подлесный.

В последнее время Вера Аношина тяжело болела. Прощание с певицей пройдет 13 апреля в Центре культуры и досуга.

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