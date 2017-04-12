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Общество | С 15 апреля в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон

12.04.2017|09:19
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С 15 апреля по 15 октября в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон. Постановление губернатора опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, в области будет создана межведомственная рабочая группа. Она станет принимать решения о мерах по борьбе с лесными пожарами, оценивать готовность муниципальных образований к действиям в опасный период. Также региональному главному управлению МЧС рекомендовано провести профилактические мероприятия.

Главы сельских администраций и поселений должны до 15 апреля разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности, а в случае особого режима привлечь добровольцев-пожарных.

В документе также приведен перечень населенных пунктов региона, подверженных угрозе лесных пожаров. В 2017 году в этом списке 99 сел и поселков, в которых находятся 23 247 жилых домов.

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Гость|12.04.2017 09:57|

Пожароопасность по погодным условиям, а отопление так и не отключают, бред какой-то.

Имя: Гость
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