12.04.2017 | 09:19

С 15 апреля по 15 октября в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон. Постановление губернатора опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, в области будет создана межведомственная рабочая группа. Она станет принимать решения о мерах по борьбе с лесными пожарами, оценивать готовность муниципальных образований к действиям в опасный период. Также региональному главному управлению МЧС рекомендовано провести профилактические мероприятия.

Главы сельских администраций и поселений должны до 15 апреля разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности, а в случае особого режима привлечь добровольцев-пожарных.

В документе также приведен перечень населенных пунктов региона, подверженных угрозе лесных пожаров. В 2017 году в этом списке 99 сел и поселков, в которых находятся 23 247 жилых домов.