10.04.2017 | 15:13

В реанимации областной больницы имени Бурденко появился современный монитор для слежения за состоянием пациента. Это благодарность за спасение жизни французского инженера, который получил тяжелейшую травму руки на одном из производственных комплексов Каменского района.

В Каменке ему оказали первичную помощь, для специализированной мужчину доставили в Пензу.

«Ситуация была очень серьезная, опасная для жизни. Мы рады, что пациент поправился. Кроме того, наши французские коллеги оценили лечебные мероприятия, которые были оказаны в Пензенской области», - сообщил заведующий региональным сосудистым центром Михаил Краснов.

Докторов из Франции, которые затем наблюдали за пострадавшим земляком, поразили и слаженность работы пензенских врачей, и соблюдение ими необходимых международных стандартов оказания медицинской помощи.

В благодарность представители предприятия передали районной каменской больнице 500 000 рублей, а областной - монитор для наблюдения стоимостью в 350 000.

«Этот прибор жизненно необходим, она уже в работе», - отметил генеральный директор предприятия в Каменском районе Андрей Харченко.

«Меценатство на Руси всегда было, и мы это приветствуем. Больница постоянно в чем-то нуждается, и нуждается не для себя, а для своих пациентов», - подчеркнул главный врач областной больницы им. Бурденко Александр Никишин.