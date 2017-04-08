08.04.2017 | 10:09

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в общегородском субботнике, который проходит 8 апреля. Прежде чем приступить к санитарной очистке территории будущего сквера Бессмертного полка, мэр обсудил с главным художником областного центра Сергеем Петровым план организации зоны отдыха.

Во время разговора были намечены предполагаемые границы сквера, а также возможность обустройства его плиткой.

«Сквер Бессмертного полка, который впоследствии станет олицетворением патриотизма горожан, отразит историю этого движения. Таким образом, у людей появится возможность отдать дань памяти своим отцам, дедам и прадедам не только в День Победы, но и в другие дни», - отметил Виктор Кувайцев.

Напомним: от горожан поступило предложение территорию на улице Карпинского, прилегающую к памятнику Победы, сделать тематической и назвать сквером Бессмертного полка.

Мэр Пензы поддержал эту инициативу, поручив в первую очередь привести участок в порядок: убрать мусор, вырубить сухой кустарник, заняться дорожками.