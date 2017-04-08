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Общество | В Пензе наметили предполагаемые границы сквера Бессмертного полка

08.04.2017|10:09
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев принял участие в общегородском субботнике, который проходит 8 апреля. Прежде чем приступить к санитарной очистке территории будущего сквера Бессмертного полка, мэр обсудил с главным художником областного центра Сергеем Петровым план организации зоны отдыха.

Во время разговора были намечены предполагаемые границы сквера, а также возможность обустройства его плиткой.

«Сквер Бессмертного полка, который впоследствии станет олицетворением патриотизма горожан, отразит историю этого движения. Таким образом, у людей появится возможность отдать дань памяти своим отцам, дедам и прадедам не только в День Победы, но и в другие дни», - отметил Виктор Кувайцев.

Напомним: от горожан поступило предложение территорию на улице Карпинского, прилегающую к памятнику Победы, сделать тематической и назвать сквером Бессмертного полка.

Мэр Пензы поддержал эту инициативу, поручив в первую очередь привести участок в порядок: убрать мусор, вырубить сухой кустарник, заняться дорожками.

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Гость|08.04.2017 10:39|

А сквер Бородинского сражения? Там тоже много прадедов прапрадедов полегло. Когда на сквер Бородинского сражения деньги отпишут? Когда Дань памяти Бородинским героям отдавать?

Гость|08.04.2017 10:41|

А как же митинг

Имя: Гость
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