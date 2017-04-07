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Общество | Сквер Бессмертного полка будет закрыт для проезда автомобилей

07.04.2017|14:02
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В четверг, 6 апреля, состоялось выездное совещание представителей администрации Пензы в Октябрьском районе.

Комиссия посетила участок на улице Карпинского, где запланировано создать сквер Бессмертного полка. Начальник городского управления культуры Вера Фейгина представила мэру Виктору Кувайцеву вариант установки стендов с фотографиями пензенцев-фронтовиков, а также размещения скамеек и урн.

Градоначальник поручил в первую очередь привести участок в порядок: убрать мусор, вырубить сухой кустарник, заняться дорожками.

«Проезд машин на территорию будущего сквера нужно будет запретить - организовать только пешеходную зону», - подчеркнул Виктор Кувайцев. Он также распорядился установить на детской площадке новые игровые элементы.

Напомним: сквер Бессмертного полка планируют открыть в День Победы. Инициатива сделать территорию на улице Карпинского тематической поступила от горожан.

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Гость|07.04.2017 14:33|

Прежде чем новые создавать, старые привили бы в порядок. Когда наконец смотровой площадкой и прилегающим сквером на ул. Мира займутся?

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