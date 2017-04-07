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Общество | В Пензенской области наркоманов лишают водительских прав

07.04.2017|16:25
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Семь человек, страдающих наркоманией и при этом имеющих водительские удостоверения, предстанут перед судом. Заявления о лишении их водительских прав направили служителям Фемиды прокуроры за первые две недели акции «Сурский край - без наркотиков!».

Кроме того, 12 граждан, состоящих на учете с диагнозом «наркомания», должны пройти врачебные комиссии для установления противопоказаний к управлению транспортом.

Если наличие таких противопоказаний подтвердится, прокуроры через суд потребуют лишения водителей-наркоманов права на управление транспортом, сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Напомним: акция «Сурский край - без наркотиков!» стартовала в Пензенской области 20 марта и продлится до 17 апреля.

Источник — фото Pixabay.com
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