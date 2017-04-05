05.04.2017 | 15:02

В Пензенской областной психиатрической больнице им. К. Р. Евграфова действует круглосуточный телефон доверия 54-57-77. По этому номеру могут позвонить люди, попавшие в кризисную ситуацию и замечающие у себя признаки депрессии.

К симптомам депрессии относятся, к примеру, одолевающие человека мысли о непреодолимых трудностях, невозвратимой потере и нежелании жить, а также тревога, душевная боль, беспомощность и отчаяние, непонимание близких.

«Напомним, что тема депрессий является лейтмотивом проведения в 2017 году Всемирного дня здоровья, отмечаемого ежегодно 7 апреля. Депрессия - одно из самых распространенных психических заболеваний. Считается, что каждый десятый человек в мире страдал или страдает от того или иного вида депрессивного расстройства», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Напомним: в этот же день регион присоединится к всероссийской акции «Будь здоров», темой которой станет депрессия. Все желающие смогут пройти обследование врачей-терапевтов во дворце спорта «Олимпийский» (г. Пенза, ул. Антонова, 39). Там же состоится бесплатное занятие по фитнес-аэробике.

Кроме того, в психиатрической больнице действует антикризисный центр для оказания помощи всем, кто страдает депрессией.