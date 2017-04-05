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Общество | Для впавших в депрессию жителей области действует телефон доверия

05.04.2017|15:02
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В Пензенской областной психиатрической больнице им. К. Р. Евграфова действует круглосуточный телефон доверия 54-57-77. По этому номеру могут позвонить люди, попавшие в кризисную ситуацию и замечающие у себя признаки депрессии.

К симптомам депрессии относятся, к примеру, одолевающие человека мысли о непреодолимых трудностях, невозвратимой потере и нежелании жить, а также тревога, душевная боль, беспомощность и отчаяние, непонимание близких.

«Напомним, что тема депрессий является лейтмотивом проведения в 2017 году Всемирного дня здоровья, отмечаемого ежегодно 7 апреля. Депрессия - одно из самых распространенных психических заболеваний. Считается, что каждый десятый человек в мире страдал или страдает от того или иного вида депрессивного расстройства», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Напомним: в этот же день регион присоединится к всероссийской акции «Будь здоров», темой которой станет депрессия. Все желающие смогут пройти обследование врачей-терапевтов во дворце спорта «Олимпийский» (г. Пенза, ул. Антонова, 39). Там же состоится бесплатное занятие по фитнес-аэробике.

Кроме того, в психиатрической больнице действует антикризисный центр для оказания помощи всем, кто страдает депрессией.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|05.04.2017 15:17|

лучшее фото дня

Гость|05.04.2017 15:22|

у меня депрессняк. Все говорят "бог есть", а со мной он не говорит. Как мне теперь жить?

Гость|05.04.2017 15:34|

Что то не узнаю я кто это на фото из депутатов Пензенских .

Гость|05.04.2017 15:38|

Гость писал(a):

Все говорят "бог есть", а со мной он не говорит. Как мне теперь жить?
Это норма. Вот когда услышишь, как он с тобой говорит, это будет повод для беспокойства.

Гость|05.04.2017 16:05|

Когда реально нет денег и поесть нечего,что поможет телефон?Работы нет ,пособие 800р. в месяц,которе к тому же надо умудриться получить...Вот и два выхода:один-в тюрьму,второй-в петлю...

Гость|05.04.2017 16:10|

Прошлой ночью я впал в депрессию, и позвонил по номеру "телефон доверия".

Мой звонок перенаправили в Пакистан.

Я сказал, что собираюсь покончить с собой.

Они страшно обрадовались, и спросили, умею ли я водить грузовики.

Гость|05.04.2017 17:58|

Я ВПАЛ В ДЕПРЕССИЮ... ПУТИН ДОЛГО И МУЧИТЕЛЬНО ПУТИН...

ЛЕЧИТЕ ОТ ПУТИНА?

Гость|05.04.2017 20:33|

а у нас воду горячую отключили; депутат Сакмаев с помощниками обещал дорогу в этом году сделать, но мы опять не попали в программу; подать заявление в жил.инспекцию через сайт теперь нельзя (для выездной проверки); общедомовые счетчики поверяли осенью, но они у нас "не опломбированные", так что начисления по нормативу.. И писали и звонили, толку нет. Цены растут, пенсия маленькая. Чем же может помочь телефон доверия от плохого настроения/депрессии? Вы сядьте, расслабьтесь, подумайте о хорошем, о том, кто вас любит, кого любите вы.. Так да? ...ть!

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