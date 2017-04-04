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Общество | Страдающим депрессией пензенцам помогут в антикризисном центре

04.04.2017|17:57
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На базе психиатрической больницы открылся антикризисный центр. Там готовы оказать помощь всем, кто страдает депрессией. С каждым годом это заболевание все увереннее ворует у людей краски жизни. Количество людей, нуждающихся в советах специалистов, а порой и серьезном лечении, растет.

«Это не просто плохое настроение, это психическое расстройство, которое сопровождается моторной заторможенностью», - сообщила врач-психотерапевт областной психиатрической больницы Юлия Попова.

«Мы консультируем граждан, назначаем медикаментозное или психологическое лечение амбулаторно или в рамках дневного стационара», - добавил руководитель антикризисного центра областной психиатрической больницы Алексей Кукушкин.

Очень хорошо в борьбе депрессией зарекомендовали себя сеансы групповой терапии. Всем миром легче победить одну напасть. Чтобы получать от жизни радость, человеку нужно развивать несколько сфер.

«Это семья, работа, хобби, получение знаний», - уточнил Алексей Кукушкин.

В антикризисном центре работает телефон доверия 545-777. Анонимность любых обращений гарантируется.

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Гость|04.04.2017 18:52|

нальют?

Гость|04.04.2017 18:57|

Гость писал(a):

нальют?
за ваши деньги - и тосты скажут - про семью, про работу, про хобби, про новые, панимашь, знания

Гость|04.04.2017 19:35|

Кальнут?

Гость|04.04.2017 19:39|

Галоперидолом..

Гость|04.04.2017 19:39|

Мой мотор заторможен, но в центр не пойду. Они посадят на 15 суток.

Гость|04.04.2017 19:40|

"лекарство" больной приносит с собой))

Гость|04.04.2017 19:43|

Гость писал(a):

"лекарство" больной приносит с собой))
Запомните. Цветы и конфэты - доктор не пьёт!

Гость|04.04.2017 19:44|

Обратился раз-уже не педо..гог.

Гость|04.04.2017 19:46|

Ляг на кушетку и расслабься, ты спокоен, спокоен... всё успокоился?

Гость|04.04.2017 19:50|

Ааааааа из администрацыи города там будут лечится

Гость|04.04.2017 19:52|

у них койки в кащенко забронированы....

Гость|04.04.2017 21:00|

Как развить сферы работа и семья в пензенском крае вопрос еще тот. Работа нормальная только по знакомству, семья, видимо, тоже.

Гость|04.04.2017 21:00|

Губернатор удмуртии уехал . Всё так не постоянно всё так переменчиво .

Гость|04.04.2017 21:18|

Ванька там был-ему помогли!

Гость|04.04.2017 21:23|

Гость писал(a):

Гость|04.04.2017 19:50|

Ааааааа из администрацыи города там будут лечится

Мил человек. ЖИ Ши с И. ЦЫ с И. Учи азбуку опёнок.

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Имя: Гость
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