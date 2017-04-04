04.04.2017 | 17:57

На базе психиатрической больницы открылся антикризисный центр. Там готовы оказать помощь всем, кто страдает депрессией. С каждым годом это заболевание все увереннее ворует у людей краски жизни. Количество людей, нуждающихся в советах специалистов, а порой и серьезном лечении, растет.

«Это не просто плохое настроение, это психическое расстройство, которое сопровождается моторной заторможенностью», - сообщила врач-психотерапевт областной психиатрической больницы Юлия Попова.

«Мы консультируем граждан, назначаем медикаментозное или психологическое лечение амбулаторно или в рамках дневного стационара», - добавил руководитель антикризисного центра областной психиатрической больницы Алексей Кукушкин.

Очень хорошо в борьбе депрессией зарекомендовали себя сеансы групповой терапии. Всем миром легче победить одну напасть. Чтобы получать от жизни радость, человеку нужно развивать несколько сфер.

«Это семья, работа, хобби, получение знаний», - уточнил Алексей Кукушкин.

В антикризисном центре работает телефон доверия 545-777. Анонимность любых обращений гарантируется.