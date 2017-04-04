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Общество | Общественники организовали форум «Полиция за здоровое поколение»

04.04.2017|16:42
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Расширенное заседание Общественного совета при УМВД России по Пензенской области началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Его посвятили борьбе с наркоманией, алкоголизмом и экстремизмом, распространяющимися в молодежной среде.

«Через 20-30 лет мы можем остаться без будущего, потому что употребление наркотиков наносит вред организму. Молодые люди не смогут учиться, служить в армии, быть достойными гражданами своей страны», - отметил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

К участию в форуме, который носит название «Полиция за здоровое поколение», пригласили студентов Пензенского госуниверситета, юных активистов.

Начальник регионального управления МВД отметил, что настало время принимать срочные меры, проще говоря - спасать будущее поколение.

По его мнению, старые методики против новых технологий оказались неэффективными. Глобальная сеть сегодня - одна из самых серьезных угроз, именно в ней чаще всего распространяют запрещенные вещества, подталкивают к суициду, вербуют в запрещенные группировки.

«Большинство исследователей полагают, что экстремизм - молодежный феномен», - уточнил доцент юридического факультета ПГУ Дмитрий Фролов.

Не падает и спрос на наркотики. На территории Пензенской области в первом квартале 2017-го изъяли уже 22 килограмма запрещенных веществ. В ходе заседания общественного совета студентов попросили сформулировать свои предложения: какие меры необходимы для противодействия распространению пагубных привычек и экстремистских проявлений.

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Гость|04.04.2017 22:03|

Перед заседанием успели курнуть или нюхнуть??!!

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