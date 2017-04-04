04.04.2017 | 16:16

Реконструкция Свердловского моста в Пензе проводится в соответствии с утвержденным графиком. По состоянию на вторник, 4 апреля, уже смонтированы три мостовых пролета, в каждом из которых по 11 балок.

В настоящее время ведутся работы на четвертом, восьмом и девятом пролетах. Пятую опору планируется установить до 20 апреля.

«По словам представителей подрядной организации, уже много что сделано, но впереди один из самых ответственных этапов работы - это бетонирование мостового сооружения», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

В данный момент на объекте днем трудятся 75 человек, в ночное время - 25.

Напомним: Свердловский мост был закрыт для движения в сентябре прошлого года. Работы на нем ведутся круглосуточно. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2017-го.