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Общество | К 20 апреля на Свердловском мосту установят пятую опору

04.04.2017|16:16
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Реконструкция Свердловского моста в Пензе проводится в соответствии с утвержденным графиком. По состоянию на вторник, 4 апреля, уже смонтированы три мостовых пролета, в каждом из которых по 11 балок.

В настоящее время ведутся работы на четвертом, восьмом и девятом пролетах. Пятую опору планируется установить до 20 апреля.

«По словам представителей подрядной организации, уже много что сделано, но впереди один из самых ответственных этапов работы - это бетонирование мостового сооружения», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

В данный момент на объекте днем трудятся 75 человек, в ночное время - 25.

Напомним: Свердловский мост был закрыт для движения в сентябре прошлого года. Работы на нем ведутся круглосуточно. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2017-го.

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Гость|04.04.2017 16:24|

penzainform.ru писал(a):

По словам представителей подрядной организации, уже много что сделано,
Замечательно, а почему на заборе перинатального центра поменялся логотип подрядчика?

И тишинааааа............

Гость|04.04.2017 16:26|

Нюню, аккурат ко дню донора.

Гость|04.04.2017 16:41|

Какую еще пятую колонну?

Да еще к 20 апреля?

Гость|04.04.2017 16:44|

Гость писал(a):

Какую еще пятую колонну?
Лечись, уже крыша у тебя поехала. Не колонну, а опору.

Гость|04.04.2017 17:18|

Гость писал(a):

Какую еще пятую колонну?
Кто является пятой колонной (это выражение родилось в Испании) является открытым вопросом, но можно подискутировать.

Гость|04.04.2017 18:07|

Гость писал(a):

Какую еще пятую колонну?

Кто является пятой колонной (это выражение родилось в Испании) является открытым вопросом, но можно подискутировать.

Ты спутал с 5 точкой.Начинай дискутировать.

Гость|04.04.2017 19:03|

На бабло с "Платона" ремонт идет, если чо...

Гость|04.04.2017 21:07|

Гость писал(a):

На бабло с "Платона" ремонт идет, если чо...
Совсем плохой.Ротенберг не для этого всё замутил с великим ПУ ,чтобы тебе за свой счёт дороги и мосты строить.Говорят,что строют с Платона,а деньги берут из бюджета.

Гость|04.04.2017 21:19|

Платон скоро уберут . Наши друзья с Дагестана проделывают огромную работу по восстановлению справедливости в стране .

Гость|04.04.2017 21:20|

Причем тут платон для федеральных трасс и городской мост?

Реально из бюджета идет, а про платон врут для отвода глаз

Имя: Гость
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