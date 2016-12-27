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Общество | Строители оставили от Свердловского моста два пролета

27.12.2016|15:42
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От Свердловского моста остались только два пролета. На реке сделали насыпь, чтобы вести строительные работы. Бригады трудятся и днем и ночью.

На круглосуточный режим работы перешли, чтобы к декабрю 2017 года объект был сдан. В настоящее время, по словам министра строительства области Александра Гришаева, капитальный ремонт автомобильного моста через Суру идет согласно графику. Серьезной реконструкции сооружения горожане ждали давно.

«Появилась возможность получить средства по программе «Платон», всего таким образом субсидировали 19 регионов», - сообщил Александр Гришаев.

В Пензе к работам приступили в конце сентября. Сейчас на площадку посторонним не попасть, на заборе висит табличка «Опасная зона». Охранник строго следит за тем, чтобы чужой не проник на территорию. Демонтаж пролетных строений выполнен более чем на 50%.

«Проезжая часть будет расширена до четырех полос движения, плюс два тротуара в одну и другую сторону», - уточнила начальник УКС г. Пензы Светлана Круглова.

Протяженность Свердловского моста с учетом подъездных участков составляет 260 метров. Уже в следующем году берега Суры соединит новая конструкция. А саму реку очистят от искусственно созданной насыпи, по которой сейчас двигается тяжелая строительная техника.

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