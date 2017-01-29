Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|29 янв 2017|23:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-24oC
-22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-25oC
-16oC
Завтра | Облачно |
  64.34  |  $  60.32
 

Общество | В Пензе продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения

29.01.2017|09:42
Печать

В течение ночи с 28 на 29 января в микрорайоне Север в Пензе было проложено 2 100 метров трубопровода диаметром 57 мм.

Напомним: централизованная система подачи тепла вышла из строя. Проложенные по воздуху трубы пытались отогреть, но безрезультатно. В итоге вечером в субботу, 28 января, было принято решение о перекладке магистральной линии.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на 7:00 без отопления оставались 9 жилых одноэтажных домов по улице Нестерова. Прокладка трубопровода диаметром 25 мм в жилые здания продолжается.

Утром в воскресенье, 29 января, в мэрии вновь состоялось заседание оперативного штаба. Начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов доложил, что работы проводятся круглосуточно. В 8:00 в аварийных бригадах произошла пересменка.

На помощь пензенским коммунальщикам, работающим над восстановлением тепла, пришли бригады из Заречного. Для всех бригад, в том числе и для тех, которые работали ночью, организовано горячее питание.

«Работники социальных служб проводят обход домов. Перед ними поставлена задача выявить квартиры, в которых сейчас нет жильцов, и начать розыск собственников. Во время пуска тепла должны быть доступны все жилые помещения, чтобы можно было убедиться в отсутствии протечек. Кроме того, во время обхода фиксируется температурный режим и предлагается помощь», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Оперативный штаб координирует работы во взаимодействии с правительством Пензенской области. Ситуация находится на контроле у губернатора Ивана Белозерцева.

0
0
0
0
Гость|29.01.2017 10:01|

4 сутки...

Гость|29.01.2017 10:06|

Гость писал(a):

4 сутки...
Пылают станицы...

Гость|29.01.2017 10:23|

Гость писал(a):

4 сутки...
Дурочка! Тебе дуре, даже не понять, сколько людей работало, сколько работы сделали в круглосуточном режиме работы! Пока ты дура протирала жопу у монитора ковыряя в носу. И даже дуре не хватило ума, сказать людям спасибо за работу!

Гость|29.01.2017 10:30|

Там влсстанавливать, если полюдски, лет на пять.

Гость|29.01.2017 10:34|

Гость писал(a):

Пусть мэр пишет заявление! Хватит!
Болезная дура, а причём тут вообше мэр ? :)

Гость|29.01.2017 10:34|

Дети мерзнут

Он в мехах разгуливает!

Ещё премию получит!

Пусть заявление пишет и идёт доворовывать в ЖКХ вместе с Брюханковым и Гоняевым

Гость|29.01.2017 10:39|

Нытье оставить! Дуры! коль бог мозгов не дал, идти варить супы!

Гость|29.01.2017 10:40|

penzainform.ru писал(a):

было проложено 2 100 метров трубопровода диаметром 57 мм.
Значит могут если захотят, чтоже они летом месяцами 200 метров укладывают?

Гость|29.01.2017 10:41|

ко мне все в хмельную легенду.Я Пивной Кароль сегодня наливаю бесплатно пиво и Кувайцев и Белозёрцев придёт

Гость|29.01.2017 10:44|

Гость писал(a):

Пивной Кароль
Кароль? Олень ты неграмотный

Гость|29.01.2017 10:46|

А я пой ду к королю схожу

Гость|29.01.2017 10:51|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Пусть мэр пишет заявление! Хватит!
Болезная дура, а причём тут вообше мэр ? :)
Так что , Трамп что ли причём ? Назови фамилии .

Гость|29.01.2017 10:58|

Рафик воообще не виновный!

Витя виновник

Гость|29.01.2017 11:09|

Гость писал(a):

Назови фамилии
"Т Плюс" входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга. Пензенская ТЭЦ-1 — производственное подразделение филиала "Пензенский" "Т Плюс". Собственник если огрёб лишнее должен отдать назад или отвечать за функционирование.

Гость|29.01.2017 11:12|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
Пусть мэр пишет заявление! Хватит!
Болезная дура, а причём тут вообше мэр ? :)
Так что , Трамп что ли причём ? Назови фамилии .
Вексельберг и Чубайс.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!