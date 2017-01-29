29.01.2017 | 09:42

В течение ночи с 28 на 29 января в микрорайоне Север в Пензе было проложено 2 100 метров трубопровода диаметром 57 мм.

Напомним: централизованная система подачи тепла вышла из строя. Проложенные по воздуху трубы пытались отогреть, но безрезультатно. В итоге вечером в субботу, 28 января, было принято решение о перекладке магистральной линии.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на 7:00 без отопления оставались 9 жилых одноэтажных домов по улице Нестерова. Прокладка трубопровода диаметром 25 мм в жилые здания продолжается.

Утром в воскресенье, 29 января, в мэрии вновь состоялось заседание оперативного штаба. Начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов доложил, что работы проводятся круглосуточно. В 8:00 в аварийных бригадах произошла пересменка.

На помощь пензенским коммунальщикам, работающим над восстановлением тепла, пришли бригады из Заречного. Для всех бригад, в том числе и для тех, которые работали ночью, организовано горячее питание.

«Работники социальных служб проводят обход домов. Перед ними поставлена задача выявить квартиры, в которых сейчас нет жильцов, и начать розыск собственников. Во время пуска тепла должны быть доступны все жилые помещения, чтобы можно было убедиться в отсутствии протечек. Кроме того, во время обхода фиксируется температурный режим и предлагается помощь», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Оперативный штаб координирует работы во взаимодействии с правительством Пензенской области. Ситуация находится на контроле у губернатора Ивана Белозерцева.