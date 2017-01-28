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Общество | В частном секторе на Северной Поляне замерзла теплотрасса

28.01.2017|16:28
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Жильцы 14 домов с улиц Компрессорной и Депутатской замерзают. Уже третьи сутки в квартирах пензенцев холод: централизованная система подачи тепла вышла из строя.

Трубы проложены по воздуху. Их пробовали отогреть, но попытки оказались тщетными.

Пока одни жители на улице с рабочими старались найти решение, другие вели к себе в дома представителей власти и МЧС. В квартирах не просто холодно, там из-за коммунальной аварии еще и испорчено имущество. Хозяйка жилья Юлия показывает: натяжной потолок растянулся под тяжестью десятков литров воды.

«Если что-то повреждено по вине коммунальщиков, это будет исправлено. Но сейчас нужно стремиться восстановить отопление», - отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Когда около 5:00 с чердака хлынула вода, Юлии пришлось в срочном порядке семилетнего сына отправлять к бабушке. Так поступили многие родители из частного сектора. В некоторых домах лопнули батареи.

«Они будут ремонтировать трубы до входа, а исправлять все внутри мы должны за свой счет», - возмутился один из местных жителей.

«Люди строились сами как хотели, без всяких проектов. Их передали на наш баланс - мы их обслуживаем», - отметил главный инженер ресурсоснабжающей компании Павел Якунин.

По его словам, здесь предстоит заменить как минимум 200 метров труб. Точные сроки завершения сварочных работ и пуска тепла никто не называет.

В целом по Пензе ситуация нормализуется.

«Есть несколько адресов, куда тепло подали, а в квартиры оно не дошло из-за завоздушенности. Это дома на Кураева, на Карпинского, по ним мы проводим работы», - сообщил Виктор Кувайцев.

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Гость|28.01.2017 18:20|

Сами самовольно навешали воздушек а теперь плачут !

Гость|28.01.2017 18:24|

Телефон горячей линии уточните ещё раз!

Гость|28.01.2017 18:26|

снести эти гнилые дома и не будет больше проблем никогда

Гость|28.01.2017 18:27|

переселить этот сектор в Зарю

Гость|28.01.2017 18:31|

Проблемы все впереди, если "товарищи" купили все ТЭЦ, исправно собирают денежки, а гнилые сети остались городу, вот и результат, они же не купили комьуникации, так что все еще впереди.

Гость|28.01.2017 18:34|

Сам ехай в зарю я вырос в Пензе

Гость|28.01.2017 19:03|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Проблемы все впереди, если "товарищи" купили все ТЭЦ, исправно собирают денежки, а гнилые сети остались городу
А как вам частное предприятие ООО "Горводоканал" г.Пенза с уставным в 10тр.?

Учредители:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЧИСТКЕ ГОРОДА

Доля: 4 900,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТРЕСУРС"

Доля: 4 900,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"

Доля: 200,00

Я с этими тварями ещё летом вплотную столкнулся. Экономических преступлений против города и населения на 10 лет каждому мерзавцу тянет.

Сообщал не раз во все инспекции и в правительство области. Всё в глухую...

Вор на воре сидит и вора крышует.

Гость|28.01.2017 19:15|

Никто не хочет покупать наши метры в Заре. А я обещал жене что когда она родит у нас будет своя квартира в центре.

Гость|28.01.2017 19:20|

Я так и не понял. Почему жители этих 14 домов не начали экстренно сливать воду из системы?

Гость|28.01.2017 19:23|

А что вообще по городу? Какие дома до сих пор без отопления?

Гость|28.01.2017 19:33|

Гость писал(a):

Я так и не понял. Почему жители этих 14 домов не начали экстренно сливать воду из системы?
а кто их допустит, ты дурачок или школота?

Гость|28.01.2017 19:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Проблемы все впереди, если "товарищи" купили все ТЭЦ, исправно собирают денежки, а гнилые сети остались городу
А как вам частное предприятие ООО "Горводоканал" г.Пенза с уставным в 10тр.?

Учредители:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЧИСТКЕ ГОРОДА

Доля: 4 900,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТРЕСУРС"

Доля: 4 900,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"

Доля: 200,00

ГЕНИАЛЬНО ))))))

Чистая работа!

Гость|28.01.2017 19:35|

Гость писал(a):

Сами самовольно навешали воздушек а теперь плачут !
Ты идиот !!!

Гость|28.01.2017 19:52|

1.ЖЭК сделал все, чтобы нельзя было сливать воду из системы самостоятельно и в ночь естественно никого уже не возможно было найти

2.Никакого самовольного подключения не было, этим воздушкам более 30 лет, и не странно ли, что товарищи вдруг вспомнили про них только сейчас..думать нужно раньше было, а не после ЧП

3. Тех кто продолжает замерзать, просят сообщать об этом по телефону горячей линии прокуратуры 46-40-35, либо 911

Нужно отдать должное рабочим, которые пытаются восстановить тепло в такой мороз

Гость|28.01.2017 19:55|

Гость писал(a):

а кто их допустит, ты дурачок или школота?
Что за бред? У них там все на чердаках, поднимись и спускай. А если мужики там криворукие и ленивые, и ждали , что им придут все и сделают, то кто виноват? Люди там сутками работают, а они ходят, покуривают и жалуются всем!

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Имя: Гость
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