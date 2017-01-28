28.01.2017 | 16:28

Жильцы 14 домов с улиц Компрессорной и Депутатской замерзают. Уже третьи сутки в квартирах пензенцев холод: централизованная система подачи тепла вышла из строя.

Трубы проложены по воздуху. Их пробовали отогреть, но попытки оказались тщетными.

Пока одни жители на улице с рабочими старались найти решение, другие вели к себе в дома представителей власти и МЧС. В квартирах не просто холодно, там из-за коммунальной аварии еще и испорчено имущество. Хозяйка жилья Юлия показывает: натяжной потолок растянулся под тяжестью десятков литров воды.

«Если что-то повреждено по вине коммунальщиков, это будет исправлено. Но сейчас нужно стремиться восстановить отопление», - отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Когда около 5:00 с чердака хлынула вода, Юлии пришлось в срочном порядке семилетнего сына отправлять к бабушке. Так поступили многие родители из частного сектора. В некоторых домах лопнули батареи.

«Они будут ремонтировать трубы до входа, а исправлять все внутри мы должны за свой счет», - возмутился один из местных жителей.

«Люди строились сами как хотели, без всяких проектов. Их передали на наш баланс - мы их обслуживаем», - отметил главный инженер ресурсоснабжающей компании Павел Якунин.

По его словам, здесь предстоит заменить как минимум 200 метров труб. Точные сроки завершения сварочных работ и пуска тепла никто не называет.

В целом по Пензе ситуация нормализуется.

«Есть несколько адресов, куда тепло подали, а в квартиры оно не дошло из-за завоздушенности. Это дома на Кураева, на Карпинского, по ним мы проводим работы», - сообщил Виктор Кувайцев.