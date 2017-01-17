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Общество | В пензенских школах введут раздельный сбор мусора

17.01.2017|10:13
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В 2016 году в Пензенской области было выявлено 114 несанкционированных мест размещения отходов. Из них более 90 уже ликвидированы.

Соответствующие данные озвучил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин в ходе совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел с главами администраций городских округов и муниципальных районов в понедельник, 16 января.

Иван Белозерцев высказал мнение, что свалки есть в каждом районе, надо лишь посмотреть повнимательнее.

«Ну неужели мы не знаем, кто куда везет мусор в районе? Если самосвал с мусором идет в лес, у меня вопрос: что ему там делать? Почему его не останавливают, не проверяют? В таких случаях надо накладывать взыскания и на водителей, и на руководителей организаций», - возмутился глава региона.

По словам губернатора, безответственное отношение к мусору и окружающей среде - это результат соответствующего воспитания.

«Работу нужно начинать с детского сада. Почему там нет специальных контейнеров или пластиковых мешков для раздельного сбора мусора? Чтобы воспитывать с малых лет? Это небольшие затраты, что нам мешает?» - обратился Иван Белозерцев к участникам совещания.

Губернатор предложил ввести такую практику хотя бы в школах. «Главы муниципальных образований, должны быть отдельные контейнеры! И Пензы это касается в первую очередь. Надо двигаться в этом направлении!» - потребовал Иван Белозерцев.

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Гость|17.01.2017 10:28|

Для мальчиков, для девочек, для учителей, для технического персонала, а для директора персональный бак.

Гость|17.01.2017 10:31|

ну да разведи крыс на территории дедсадов

Гость|17.01.2017 10:32|

дурьновости

Гость|17.01.2017 10:43|

Пила-пили, тьфу, горшочек-вари.

Гость|17.01.2017 10:50|

Наконец-то!!! Живем как в каменном веке, все в одну кучу! Белозерцев МОЛОДЕЦ!

Гость|17.01.2017 10:51|

Ага, а потом из этих баков мусор свалят в один контейнер, загрузят в мусоровоз и вывезут на свалку. И какой смысл в этой сортировке?

Гость|17.01.2017 10:53|

90% мусора это ресурсы для переработки, а мы их в г.вино превращаем. Давно пора.

Гость|17.01.2017 10:58|

Это здорово, может дети научат родителей, как делать правильно.

Гость|17.01.2017 11:01|

Это закончится на приобретении красивых контейнеров по 10-кратной завышенной цене?

Имя: Гость
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