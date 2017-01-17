17.01.2017 | 10:13

В 2016 году в Пензенской области было выявлено 114 несанкционированных мест размещения отходов. Из них более 90 уже ликвидированы.

Соответствующие данные озвучил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин в ходе совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел с главами администраций городских округов и муниципальных районов в понедельник, 16 января.

Иван Белозерцев высказал мнение, что свалки есть в каждом районе, надо лишь посмотреть повнимательнее.

«Ну неужели мы не знаем, кто куда везет мусор в районе? Если самосвал с мусором идет в лес, у меня вопрос: что ему там делать? Почему его не останавливают, не проверяют? В таких случаях надо накладывать взыскания и на водителей, и на руководителей организаций», - возмутился глава региона.

По словам губернатора, безответственное отношение к мусору и окружающей среде - это результат соответствующего воспитания.

«Работу нужно начинать с детского сада. Почему там нет специальных контейнеров или пластиковых мешков для раздельного сбора мусора? Чтобы воспитывать с малых лет? Это небольшие затраты, что нам мешает?» - обратился Иван Белозерцев к участникам совещания.

Губернатор предложил ввести такую практику хотя бы в школах. «Главы муниципальных образований, должны быть отдельные контейнеры! И Пензы это касается в первую очередь. Надо двигаться в этом направлении!» - потребовал Иван Белозерцев.