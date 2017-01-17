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Общество | В Пензенской области активизируют работу по защите ресурсов

17.01.2017|08:54
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В понедельник, 16 января, губернатор Иван Белозерцев провел в режиме видеоконференции совещание с главами администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области.

Его участники заслушали доклад министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина о реализации мероприятий, приуроченных к году экологии, который объявил 2017-й Владимир Путин.

По словам министра, на территории региона утвержден план основных мероприятий на ближайшие 12 месяцев, предусматривающий применение современных методов утилизации отходов, снижение вредных воздействий на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, защиту водных и лесных ресурсов, особо охраняемых природных территорий и животного мира, а также экологическое просвещение.

«Органам местного самоуправления необходимо изучить этот план мероприятий, а также еженедельно предоставлять в минлесхоз информацию о проделанной работе», - отметил Александр Москвин.

Министр рассказал, что ведется активная деятельность по предотвращению незаконного использования природных ресурсов. За 2016 год было выявлено 55 мест самовольного пользования ими. Полученная в ходе рейдов информация направлена в администрации соответствующих районов и УМВД.

«Наибольшее количество несанкционированных мест добычи ископаемых выявлено в Шемышейском, Каменском, Нижнеломовском и Сосновоборском районах», - уточнил Александр Москвин.

Также идет работа по выявлению нарушений лицензионных условий, допущенных пользователями недр.

«Проведены рабочие встречи с представителями 32 предприятий. В отношении ряда нарушителей право пользования недрами приостановлено», - пояснил министр.

Для усиления работы по данному направлению в 2017 году будут созданы 2 группы, задачами которых станут мониторинг и оперативное реагирование на факты незаконной добычи ископаемых и иные нарушения природоохранного законодательства.

Выслушав доклад, Иван Белозерцев резюмировал: «На территории муниципального образования ответственность за все несет глава района». По мнению губернатора, глава района должен оказывать помощь минлесхозу и предоставлять ему всю информацию, а не закрывать глаза на происходящее.

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Гость|17.01.2017 09:04|

УРАААААААААААААА!!!!!

Гость|17.01.2017 09:11|

penzainform.ru писал(a):

Выслушав доклад, Иван Белозерцев резюмировал: «На территории муниципального образования ответственность за все несет глава района».
На территории области ответственность за всё несёт губернатор. Когда начнут судить Пашкова? Вопрос к Белозерцеву.

Гость|17.01.2017 09:12|

Там Русеев половину барклвки раскопал. Всем пофиг?

Гость|17.01.2017 09:13|

Да да. Я могу сдать адрес одной ямы возле Сосновоборска. Там крестьяне глину копают-печи обмазывать и горшки обжигать. Сдаётся мне-делают они это без получения соответствующей лицензии. Посему, лучше на корню пресечь и наказать, дабы остальным неповадно было государственную глину для личных нужд таскать.

Гость|17.01.2017 09:17|

Гость писал(a):

Там Русеев половину барклвки раскопал. Всем пофиг?
А он что, без лицензии добывает песок? Или законно?

Всю жизнь там были карьеры, задолго до русеева.

Гость|17.01.2017 09:20|

Гость писал(a):

Когда начнут судить Пашкова? Вопрос к Белозерцеву.
Этот вопрос - к прокуратуре и следственному комитету, которые не могут между собой договориться по мере наказания Пашкову. Погугли - узнаешь подробности.

Гость|17.01.2017 09:42|

Почему берег Сурского моря обнесли заборами? Потому, что "нужные люди" имеют гораздо больше прав?

Гость|17.01.2017 09:43|

Не Гость писал(a):

"нужные люди"
а Достойный люди, так сейчас принято называть.

Гость|17.01.2017 09:44|

Сохраним ресурсы для внуков депутатов?

Гость|17.01.2017 09:50|

Наши деды и отцы построили с нуля энергетику этой страны, и зачем? Чтобы Чубайсова кодла не в чем себе не отказывала?

Имя: Гость
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