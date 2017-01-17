17.01.2017 | 08:54

В понедельник, 16 января, губернатор Иван Белозерцев провел в режиме видеоконференции совещание с главами администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области.

Его участники заслушали доклад министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александра Москвина о реализации мероприятий, приуроченных к году экологии, который объявил 2017-й Владимир Путин.

По словам министра, на территории региона утвержден план основных мероприятий на ближайшие 12 месяцев, предусматривающий применение современных методов утилизации отходов, снижение вредных воздействий на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, защиту водных и лесных ресурсов, особо охраняемых природных территорий и животного мира, а также экологическое просвещение.

«Органам местного самоуправления необходимо изучить этот план мероприятий, а также еженедельно предоставлять в минлесхоз информацию о проделанной работе», - отметил Александр Москвин.

Министр рассказал, что ведется активная деятельность по предотвращению незаконного использования природных ресурсов. За 2016 год было выявлено 55 мест самовольного пользования ими. Полученная в ходе рейдов информация направлена в администрации соответствующих районов и УМВД.

«Наибольшее количество несанкционированных мест добычи ископаемых выявлено в Шемышейском, Каменском, Нижнеломовском и Сосновоборском районах», - уточнил Александр Москвин.

Также идет работа по выявлению нарушений лицензионных условий, допущенных пользователями недр.

«Проведены рабочие встречи с представителями 32 предприятий. В отношении ряда нарушителей право пользования недрами приостановлено», - пояснил министр.

Для усиления работы по данному направлению в 2017 году будут созданы 2 группы, задачами которых станут мониторинг и оперативное реагирование на факты незаконной добычи ископаемых и иные нарушения природоохранного законодательства.

Выслушав доклад, Иван Белозерцев резюмировал: «На территории муниципального образования ответственность за все несет глава района». По мнению губернатора, глава района должен оказывать помощь минлесхозу и предоставлять ему всю информацию, а не закрывать глаза на происходящее.