16.01.2017 | 17:29

В понедельник, 16 января, в Пензе проверили состояние маневренного муниципального жилищного фонда. Специально созданная комиссия посетила 5-й Виноградный проезд, 22, где готовы к заселению восемь комнат и две квартиры.

Эта жилплощадь предназначалась для переселения жителей из аварийного дома № 35 на улице Ударной.

После того как в здании частично обрушилась кирпичная кладка стены, людям предложили временно переехать в муниципальные квартиры и позволить специалистам спокойно провести ремонтные работы. Однако они отказались: граждан не устраивают условия проживания в маневренном фонде. Побывав там, они пришли в шок от увиденного.

Инспекция также проверила, как устроились жильцы аварийного дома, которые все же согласились на переезд.

«В конце 2016 года Департамент ЖКХ установил во втором и третьем подъездах дома № 22 в 5-м Виноградном проезде 25 новых металлических дверей. Планируется в этих пустующих комнатах провести косметический ремонт. Из них до конца января отремонтируют восемь», - сообщили в пресс-службе администрации города Пензы.

Планируется, что в 2017 году работа по установке новых входных металлических дверей в маневренном фонде будет продолжена.

Кроме того, выездная комиссия оценила состояние квартир на проспекте Строителей, 1. В этом доме шесть квартир подготовлены к заселению.

«Итоги по состоянию жилья будут подведены после обследования всего маневренного фонда», - добавили в мэрии.