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Общество | После претензий пензенцев мэрия проверит состояние маневренного фонда

13.01.2017|13:34
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил обследовать городской маневренный жилой фонд. Соответствующее решение было принято после претензий, высказанных обитателями дома № 35 на улице Ударной.

После того как в здании частично обрушилась кирпичная кладка стены, людям предложили временно переехать в муниципальные квартиры и позволить специалистам спокойно провести ремонтные работы. Однако они отказались: граждан не устраивают условия проживания в маневренном фонде. Побывав там, они пришли в шок от увиденного.

В пятницу, 13 января, проблему обсудили на совещании в мэрии. Виктор Куйвацев потребовал представить ему отчет о состоянии маневренного фонда, количестве проживающих и основаниях, на которых они им пользуются (ранее сообщалось, что многие делают это незаконно).

«Если контроль за маневренным фондом осуществляется, почему не отремонтированы свободные комнаты и кто и почему их довел до нежилого состояния?» - поинтересовался глава администрации.

Проверкой займется рабочая группа, в состав которой войдут представители социального управления, департамента ЖКХ и управления ГОЧС.

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Гость|13.01.2017 14:26|

А не проверить ли региональному управлению Роспотребнадзора как содержится этот маневровый фонд и не приостановить ли на 90 дней эксплуатацию 90% этого фонда и не выписать ли штрафы за каждое отдельное помещение?

Гость|13.01.2017 14:29|

Гость писал(a):

Гость|13.01.2017 14:26|

А не проверить ли региональному управлению Роспотребнадзора как содержится этот маневровый фонд и не приостановить ли на 90 дней эксплуатацию 90% этого фонда и не выписать ли штрафы за каждое отдельное помещение?

И штрафы побольше, побольше как и ратовал Ильин-для большего пополнения городской казны.

Гость|13.01.2017 14:31|

Поручил! Сколько можно поручать!

Сделайте уже что нибудь

Имя: Гость
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