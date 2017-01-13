13.01.2017 | 13:34

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил обследовать городской маневренный жилой фонд. Соответствующее решение было принято после претензий, высказанных обитателями дома № 35 на улице Ударной.

После того как в здании частично обрушилась кирпичная кладка стены, людям предложили временно переехать в муниципальные квартиры и позволить специалистам спокойно провести ремонтные работы. Однако они отказались: граждан не устраивают условия проживания в маневренном фонде. Побывав там, они пришли в шок от увиденного.

В пятницу, 13 января, проблему обсудили на совещании в мэрии. Виктор Куйвацев потребовал представить ему отчет о состоянии маневренного фонда, количестве проживающих и основаниях, на которых они им пользуются (ранее сообщалось, что многие делают это незаконно).

«Если контроль за маневренным фондом осуществляется, почему не отремонтированы свободные комнаты и кто и почему их довел до нежилого состояния?» - поинтересовался глава администрации.

Проверкой займется рабочая группа, в состав которой войдут представители социального управления, департамента ЖКХ и управления ГОЧС.