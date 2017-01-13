На ярмарке выходного дня в селе Бессоновка пресекли торговлю снулой рыбой без сопроводительных ветеринарных документов. Женщина продавала карпов и толстолобиков, нарушая существующее законодательство.
Определить происхождение и место вывоза реализуемого товара, вес которого составлял около шести килограммов, невозможно. Рыба также не подвергалась лабораторному контролю, что не исключает наличия в ней возбудителей заболеваний, в том числе общих для человека и животных.
«Несоблюдение обязательных требований и правил ветеринарного законодательства при реализации продукции животноводства несет угрозу здоровью потребителя. Пресноводный «деликатес» был снят с реализации», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.
Нарушительница оштрафована на 500 рублей, кроме того, с ней проведена разъяснительная беседа.
понеслось что-то про рыбу да про яйца, про жопу в перьях почему не пишите ?