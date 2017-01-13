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Общество | В Бессоновке продавца оштрафовали за сомнительную рыбу

13.01.2017|10:27
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На ярмарке выходного дня в селе Бессоновка пресекли торговлю снулой рыбой без сопроводительных ветеринарных документов. Женщина продавала карпов и толстолобиков, нарушая существующее законодательство.

Определить происхождение и место вывоза реализуемого товара, вес которого составлял около шести килограммов, невозможно. Рыба также не подвергалась лабораторному контролю, что не исключает наличия в ней возбудителей заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

«Несоблюдение обязательных требований и правил ветеринарного законодательства при реализации продукции животноводства несет угрозу здоровью потребителя. Пресноводный «деликатес» был снят с реализации», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Нарушительница оштрафована на 500 рублей, кроме того, с ней проведена разъяснительная беседа.

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Гость|13.01.2017 10:40|

понеслось что-то про рыбу да про яйца, про жопу в перьях почему не пишите ?

Гость|13.01.2017 10:55|

Сходил мужик на рыбалку. Удачно! Принесла с местного пруда рыбу! Сами съесть 6 кг не смоут. Решили поменять рыбу на хлеб!

Давай на карантин Бессоновку!

Гость|13.01.2017 10:59|

Гость писал(a):

Сходил мужик на рыбалку. Удачно! Принесла с местного пруда рыбу! Сами съесть 6 кг не смоут. Решили поменять рыбу на хлеб!
Занизила цену, местным барыгам не понравилось, вот и сдали! Карп на фотографии грамм 800!

Гость|13.01.2017 11:02|

Осталась и без рыбы и без хлеба!

Гость|13.01.2017 11:06|

Гость писал(a):

Осталась и без рыбы и без хлеба!
Ничего страшного. Либо "господа" сами сожрут конфискаты, либо кошкам в Заречный отвезут! Тоже польза?

Гость|13.01.2017 11:08|

Гость писал(a):

Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы
Сдадим на экспертизу все наши продукты из холодильника!!!

Место уже определили?

Гость|13.01.2017 11:27|

Вот вина не доказана "сомнительная продукция",а наказать уже успели? Конечно когда пройдет экспертиза 2-3 недели, уже без сомнений будет сомнительно!

Гость|13.01.2017 11:45|

Гость писал(a):

Сдадим на экспертизу все наши продукты из холодильника!!!
А ты! Записался в ДОБРОВОЛЬЦЫ!

Гость|13.01.2017 11:49|

Зашибись! Свежая, но уснувшая рыба - это плохо, т.к. она без документов. А повсеместно продающееся гэ в глазури из Китая, сто раз перемороженая, в которой воды больше чем самой рыбы - это по мнению чиновников нормально. Что за страна абсурда!!!

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