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Общество | Проблему с офтальмологом в Городище пообещали решить

13.01.2017|13:25
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Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин посетил с проверкой центральную районную больницу в Городище и участковую больницу Средней Елюзани.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в первом учреждении Валерий Савин пообщался с пациентами и персоналом, осмотрел палаты, кабинеты и пищеблок. В целом оставшись довольным увиденным, вице-губернатор все же выявил серьезный недочет: в больнице уже несколько месяцев нет офтальмолога. Местные жители вынуждены либо посещать частную клинику, либо ехать в Пензу или Кузнецк.

«Мы ведем работу со студентами медицинских вузов Пензы, Самары и Саратова, нацеливая их на работу в районах области, в том числе и с уроженцами Городищенского района. Думаю, что проблему дефицита кадров врачей первичного звена мы полностью закроем в 2017 году. Что касается узких специалистов, здесь вопрос будет решен за счет перераспределения молодых специалистов-целевиков», - сообщил министр здравоохранения области Владимир Стрючков.

При посещении участковой больницы Средней Елюзани Валерий Савин рассказал о ремонте, который будет проведен там в ближайшее время.

«Эту работу планируется завершить к лету. Мы ведем расчеты, чтобы точно скорректировать необходимую сумму. Предварительно заявлено, что на ремонт требуется порядка девяти миллионов рублей. Работы будут профинансированы из регионального бюджета», - пояснил вице-губернатор.

Напомним: участковая больница в Средней Елюзани обслуживает свыше 7 000 человек. Кроме того, в июле в селе пройдет VIII Всероссийский сельский Сабантуй - это еще одна причина привести в порядок медицинское учреждение.

Источник — фото пресс-службы областного правительства
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Гость|13.01.2017 14:46|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в июле в селе пройдет VIII Всероссийский сельский Сабантуй - это еще одна причина привести в порядок медицинское учреждение.
так вот в чем дело-то!!!

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