08.01.2017 | 12:50

В субботу, 7 января, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков посетил с проверкой участковую больницу в селе Средняя Елюзань Городищенского района. По ее итогам главному врачу было поручено провести ремонт в учреждении.

Участковая больница в Средней Елюзани обслуживает свыше 7 000 человек. Кроме того, в июле в селе пройдет VIII Всероссийский сельский Сабантуй.

«Мы должны быть готовыми к организации медицинской помощи всем участникам и гостям столь значимого события, которое будет проходить на пензенской земле. Помимо того, что в селе будет развернут передвижной госпиталь, участковую больницу также нужно привести в порядок», - отметил Владимир Стрючков.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, главврачу больницы предстоит подготовить необходимые документы и приступить к ремонтным работам в кратчайшие сроки.