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Общество | В. Стрючков поручил отремонтировать больницу в Средней Елюзани

08.01.2017|12:50
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В субботу, 7 января, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков посетил с проверкой участковую больницу в селе Средняя Елюзань Городищенского района. По ее итогам главному врачу было поручено провести ремонт в учреждении.

Участковая больница в Средней Елюзани обслуживает свыше 7 000 человек. Кроме того, в июле в селе пройдет VIII Всероссийский сельский Сабантуй.

«Мы должны быть готовыми к организации медицинской помощи всем участникам и гостям столь значимого события, которое будет проходить на пензенской земле. Помимо того, что в селе будет развернут передвижной госпиталь, участковую больницу также нужно привести в порядок», - отметил Владимир Стрючков.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, главврачу больницы предстоит подготовить необходимые документы и приступить к ремонтным работам в кратчайшие сроки.

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Гость|08.01.2017 13:01|

Ещё один.....

Гость|08.01.2017 13:02|

Поручить может каждый...

Гость|08.01.2017 13:07|

penzainform.ru писал(a):

Мы должны быть готовыми к организации медицинской помощи всем участникам и гостям столь значимого события, которое будет проходить на пензенской земле. Помимо того, что в селе будет развернут передвижной госпиталь, участковую больницу также нужно привести в порядок»,
Назад в СССР. Есть праздник-есть больница.

Гость|08.01.2017 13:15|

penzainform.ru писал(a):

приступить к ремонтным работам в кратчайшие сроки

бригаде шабашников под руководством А.Гришаева!

Гость|08.01.2017 13:20|

Гость писал(a):

Ещё один.....
перинатальный центр, цирк, "Чистые пруды", участковая больница...

Гость|08.01.2017 13:35|

Ремонт-это побелить потолки,помыть окна,смазать дверные петли. Вот и весь ремонт.а вы что подумали?

Имя: Гость
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