В субботу, 7 января, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков посетил с проверкой участковую больницу в селе Средняя Елюзань Городищенского района. По ее итогам главному врачу было поручено провести ремонт в учреждении.
Участковая больница в Средней Елюзани обслуживает свыше 7 000 человек. Кроме того, в июле в селе пройдет VIII Всероссийский сельский Сабантуй.
«Мы должны быть готовыми к организации медицинской помощи всем участникам и гостям столь значимого события, которое будет проходить на пензенской земле. Помимо того, что в селе будет развернут передвижной госпиталь, участковую больницу также нужно привести в порядок», - отметил Владимир Стрючков.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, главврачу больницы предстоит подготовить необходимые документы и приступить к ремонтным работам в кратчайшие сроки.
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