12.01.2017 | 17:10

Сотрудники Управления по делам ГОЧС г. Пензы проверили толщину льда в местах предполагаемых крещенских купаний. Специалисты пришли к выводу, что в преддверии праздника лед не соответствует нормам, разрешающим пребывание на нем большого количества людей.

Опасная ситуация сложилась из-за значительного потепления в начале текущего месяца. В настоящее время лед состоит не из сплошного массива замерзшей воды, в нем имеются слои снега.

«Лед не только тонкий (всего 10 см), но и рыхлый по структуре», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Напомним: 1 января 2017-го мужчина провалился в полынью на Суре. Сотрудники расположенной поблизости спасательной станции добежали до места ЧП, в водолазных костюмах подползли и вытянули человека из воды, после чего транспортировали его по хрупкому льду к берегу.