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Происшествия | Пензенские спасатели вытащили мужчину из полыньи

05.01.2017|11:27
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Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра рассказали о работе в новогодние праздники. Так, уже в первое утро 2017-го им пришлось вытаскивать пострадавшего из ледяной воды.

«1 января в 8:30 в поисково-спасательную службу ППСЦ поступило сообщение от дежурного службы 01 о том, что мужчина провалился в полынью реки Суры. Самостоятельно выбраться он не мог», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ЖКХ и гражданской защиты населения.

Все произошло в районе Сурского моста. Сотрудники расположенной поблизости (на улице Чаадаева, 2Б) спасательной станции «Шуист» добежали до места ЧП, в водолазных костюмах подползли к полынье и вытянули мужчину из воды, после чего транспортировали по хрупкому льду к берегу.

Пострадавшего отвели на спасательную станцию, отогрели и напоили горячим чаем. Кроме того, спасатели вызвали ему скорую помощь и сообщили о произошедшем родственникам.

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