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Общество | Врачу Анне Волченковой вручили знак «За заслуги в развитии Пензы»

11.01.2017|15:52
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Врач-анестезиолог Анна Волченкова - гордость сурского здравоохранения. За многолетнюю добросовестную работу ей вручили памятный знак «За заслуги в развитии Пензы».

Анна Волченкова - заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения. За ее плечами десятки тысяч успешных операций. Анна Родионовна воспитала около сотни учеников, ставших высококлассными медиками. Всем им она внушала важность главных правил анестезии.

«Чтобы больной хорошо спал, чтобы не допускали передозировки средства, чтобы хорошо работало сердце», - перечислила Анна Родионовна.

Кстати, с 1958-го по 2011-й Анна Волченкова проработала на одном месте - в областной клинической больнице имени Бурденко.

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