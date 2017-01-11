11.01.2017 | 13:34

В Пензе планируется расчистить русло реки Суры на участке в центре города - от Бакунинского моста в сторону микрорайона Терновки.

Поручение проработать этот вопрос дал губернатор Иван Белозерцев во время совещания, состоявшегося в правительстве в среду, 11 января.

В перспективе на Суре планируется возобновить судоходство.

«Надо организовать речное движение от «Ростка» до Спутника, соорудить по пути следования пристани, чтобы небольшие суда могли курсировать в этом направлении. Думаю, многие жители с удовольствием воспользовались бы речным транспортом», - внес предложение губернатор.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе правительства области, в ближайшее время будет разработана дорожная карта по реализации проекта.

Напомним: ранее сообщалось, что глава региона потребовал ускорить работы по реконструкции набережной Суры.

«Действовать надо более оперативно. Необходимо форсировать решение рабочих вопросов по всем направлениям. Набережную мы должны реконструировать», - поручил глава региона.