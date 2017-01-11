Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 янв 2017|14:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Общество | Русло Суры в Пензе расчистят для возобновления судоходства

11.01.2017|13:34
Печать

В Пензе планируется расчистить русло реки Суры на участке в центре города - от Бакунинского моста в сторону микрорайона Терновки.

Поручение проработать этот вопрос дал губернатор Иван Белозерцев во время совещания, состоявшегося в правительстве в среду, 11 января.

В перспективе на Суре планируется возобновить судоходство.

«Надо организовать речное движение от «Ростка» до Спутника, соорудить по пути следования пристани, чтобы небольшие суда могли курсировать в этом направлении. Думаю, многие жители с удовольствием воспользовались бы речным транспортом», - внес предложение губернатор.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе правительства области, в ближайшее время будет разработана дорожная карта по реализации проекта.

Напомним: ранее сообщалось, что глава региона потребовал ускорить работы по реконструкции набережной Суры.

«Действовать надо более оперативно. Необходимо форсировать решение рабочих вопросов по всем направлениям. Набережную мы должны реконструировать», - поручил глава региона.

0
0
0
0
Гость|11.01.2017 13:47|

Отлично!!! Это было бы прекрасно!!!

Гость|11.01.2017 13:51|

Дальше слов дела не идут... это же Пенза.

Гость|11.01.2017 13:53|

Здравая мысль! Только жалко, что это только идея ... Может депутаты со своих карманных денег возьмут сие под своё крыло ? Им оно не накладно,а городу польза!

Гость|11.01.2017 13:53|

Вранье. Ничего не расчистят.

Гость|11.01.2017 13:56|

А на той стороне, сделать хотя бы единственный нормальный пляж !!!

Гость|11.01.2017 13:57|

Гость писал(a):

Отлично!!! Это было бы прекрасно!!!
А Нью-Васюками Пензу назовем раз пошла такая пьянка?

Гость|11.01.2017 13:57|

Гость писал(a):

сделать хотя бы единственный нормальный пляж !!!
Что бы играла музыка, было чисто, сидел спасатель, продавали напитки, шашлыки, мороженное ... парковка там есть, спуски к воде тоже.

Гость|11.01.2017 13:59|

Они улицы от снега расчистить не могут. А тут - русло реки!

Гость|11.01.2017 14:02|

Гость писал(a):

Они улицы от снега расчистить не могут. А тут - русло реки!
Ты хоть когда на улицу-то выходил в Пензе. Дороги до асфальта почищены.

Гость|11.01.2017 14:03|

penzainform.ru писал(a):

этот вопрос дал
а гей парад будет на параходе?

Гость|11.01.2017 14:06|

penzainform.ru писал(a):

расчистить русло реки Суры
зачем ? мы из 1,5 бутылок плоты сделаем и будем таксовать, кому куда

Гость|11.01.2017 14:07|

Гость писал(a):

а гей парад будет на параходе?
собирайте подписи, рассмотрят и решат )))

Гость|11.01.2017 14:09|

Гость писал(a):

зачем ? мы из 1,5 бутылок плоты сделаем и будем таксовать, кому куда
А для успешного бизнеса можно и мост бакунинский закрыть!

Гость|11.01.2017 14:11|

Гость писал(a):

зачем ? мы из 1,5 бутылок плоты сделаем и будем таксовать, кому куда

А для успешного бизнеса можно и мост бакунинский закрыть!

здраво мыслишь с меня плоты, а с тебя капитуляция моста)

Гость|11.01.2017 14:18|

Ну вы размечталися, сначала русло расчистите а потом уж с вилами выходите

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!