11.01.2017 | 13:09

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал активизировать работы по реконструкции набережной реки Суры. Совещание по данному вопросу состоялось в среду, 11 января.

«Год прошел, а видимых результатов мы пока не наблюдаем. Действовать надо более оперативно. Необходимо форсировать решение рабочих вопросов по всем направлениям. Набережную мы должны реконструировать», - потребовал глава региона.

Первоочередной задачей названо расселение старых домов, расположенных вдоль реки.

«Обижать людей не надо. Нужно договариваться с ними, убеждать, предлагать разные варианты расселения, идти навстречу, при этом поясняя, что чем раньше они согласятся переехать на новое место, тем на более выгодных условиях смогут это сделать», - пояснил Белозерцев.

Он потребовал найти приемлемые решения, которые устроят собственников, переговорить с застройщиками.

«Опыт такой работы у нас имеется. Когда расселяли площадку под строительство киноконцертного зала, удавалось достигать взаимопонимания и находить разумные решения», - добавил он.

Напомним: концепция развития набережной реки Суры разработана местными архитекторами. Она включает план капитального ремонта имеющихся объектов (в том числе стелы «Росток») и создание новых (зон отдыха, пешеходных дорожек, детских площадок, велороллерной дорожки).

К настоящему времени часть территории подготовлена к строительным работам, бетонная плитка у «Ростка» демонтирована. Иван Белозерцев подчеркнул, что сохранить облик стелы, являющейся одним из символов Пензы, необходимо. Кроме того, он обратил внимание на качество материалов, которые будут использованы при отделке прогулочных зон.

«Надо сделать лучше, чем было прежде, использовать натуральный камень. Гранит, например. Следует предусмотреть грамотную подсветку объектов, чтобы все это имело современный вид, могло долгие годы служить жителям Пензы», - резюмировал губернатор.