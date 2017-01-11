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Общество | Иван Белозерцев поручил ускорить реконструкцию набережной

11.01.2017|13:09
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал активизировать работы по реконструкции набережной реки Суры. Совещание по данному вопросу состоялось в среду, 11 января.

«Год прошел, а видимых результатов мы пока не наблюдаем. Действовать надо более оперативно. Необходимо форсировать решение рабочих вопросов по всем направлениям. Набережную мы должны реконструировать», - потребовал глава региона.

Первоочередной задачей названо расселение старых домов, расположенных вдоль реки.

«Обижать людей не надо. Нужно договариваться с ними, убеждать, предлагать разные варианты расселения, идти навстречу, при этом поясняя, что чем раньше они согласятся переехать на новое место, тем на более выгодных условиях смогут это сделать», - пояснил Белозерцев.

Он потребовал найти приемлемые решения, которые устроят собственников, переговорить с застройщиками.

«Опыт такой работы у нас имеется. Когда расселяли площадку под строительство киноконцертного зала, удавалось достигать взаимопонимания и находить разумные решения», - добавил он.

Напомним: концепция развития набережной реки Суры разработана местными архитекторами. Она включает план капитального ремонта имеющихся объектов (в том числе стелы «Росток») и создание новых (зон отдыха, пешеходных дорожек, детских площадок, велороллерной дорожки).

К настоящему времени часть территории подготовлена к строительным работам, бетонная плитка у «Ростка» демонтирована. Иван Белозерцев подчеркнул, что сохранить облик стелы, являющейся одним из символов Пензы, необходимо. Кроме того, он обратил внимание на качество материалов, которые будут использованы при отделке прогулочных зон.

«Надо сделать лучше, чем было прежде, использовать натуральный камень. Гранит, например. Следует предусмотреть грамотную подсветку объектов, чтобы все это имело современный вид, могло долгие годы служить жителям Пензы», - резюмировал губернатор.

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Гость|11.01.2017 13:23|

penzainform.ru писал(a):

Обижать людей не надо. Нужно договариваться с ними, убеждать, предлагать разные варианты расселения, идти навстречу, при этом поясняя, что чем раньше они согласятся переехать на новое место, тем на более выгодных условиях смогут это сделать
Или сегодня в Зарю, или завтра пожар...

Гость|11.01.2017 13:27|

Бакунинский мост ?

Гость|11.01.2017 13:33|

penzainform.ru писал(a):

- пояснил Белозерцев.
Объясните пожалуйста, почему в дома находящиеся на берегу реки и подлежащие сносу и расселению приходят платёжки на капремонт?

Гость|11.01.2017 13:34|

Гость писал(a):

ужно убирать все три рынка оттуда,
Да и пробки спадут!Гость писал(a):
приходят платёжки на капремонт?
Быдло должно молча, гордо, оплачивать и помалкивать !

Гость|11.01.2017 13:36|

Да не кто собственно говоря и не оплачивает.

Ждём разъяснения от главы города.

Гость|11.01.2017 13:37|

Отнимают жилье, не дают ничего достойного взамен, ТЕРРОР ПРОТИВ НАРОДА.

Гость|11.01.2017 13:37|

Гость писал(a):

приходят платёжки на капремонт?
А что, неужели какой дурак оплачивает их вообще в принципе ???

Гость|11.01.2017 13:38|

Гость писал(a):

ничего достойного взамен,
Ну почему, расселяют, в спутнег да в зарю. И поди знай, где ещё лучше жильё ...

Гость|11.01.2017 13:40|

Гость писал(a):

приходят платёжки на капремонт?

А что, неужели какой дурак оплачивает их вообще в принципе ???

есть такие

Гость|11.01.2017 13:43|

Гость писал(a):

Или сегодня в Зарю, или завтра пожар...
В прошлом году жгли 9 ( !!!!!!! ) раз.

Гость|11.01.2017 13:43|

penzainform.ru писал(a):

бетонная плитка у «Ростка» демонтирована
эта скока % от новага облика?

Гость|11.01.2017 13:44|

При прошлом расселении выделялись квартиры в свечке на развязке у дк Заря.

Думаю ни кто бы и сейчас не отказался, да вот хотя бы в те же три тополя.

Гость|11.01.2017 13:45|

В Пензе полно не достроенных объектов,а уже за новый взялись.

Гость|11.01.2017 13:48|

penzainform.ru писал(a):

Обижать людей не надо
всех в зарю или к ларуа марлен - добавил он.

Гость|11.01.2017 13:50|

В общем жду, если в трёх тополях то съезжаю сегодня.

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Имя: Гость
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