10.01.2017 | 16:23

В Пензенской областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко сменится главный врач. Предыдущий руководитель учреждения Сергей Евстигнеев написал заявление об увольнении.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» источник в медицинских кругах, это произошло в последних числах декабря.

В настоящее время обязанности главного врача областной больницы исполняет его заместитель по медицинской части Ирина Фролова.

Напомним: Сергей Евстигнеев возглавил больницу имени Н. Н. Бурденко в апреле 2012 года. До этого в разные годы он работал врачом, начальником медсанчасти полиции, занимал должность заместителя главврача в областной больнице, а также возглавлял детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.