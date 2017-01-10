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Общество | Главврач областной больницы написал заявление об увольнении

10.01.2017|16:23
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В Пензенской областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко сменится главный врач. Предыдущий руководитель учреждения Сергей Евстигнеев написал заявление об увольнении.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» источник в медицинских кругах, это произошло в последних числах декабря.

В настоящее время обязанности главного врача областной больницы исполняет его заместитель по медицинской части Ирина Фролова.

Напомним: Сергей Евстигнеев возглавил больницу имени Н. Н. Бурденко в апреле 2012 года. До этого в разные годы он работал врачом, начальником медсанчасти полиции, занимал должность заместителя главврача в областной больнице, а также возглавлял детскую больницу имени Н. Ф. Филатова.

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Гость|10.01.2017 17:02|

Пока достроим перинатальный центр,многие уйдут.А может нет))))

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