09.01.2017 | 17:40

Сотрудники регионального управления Госавтоинспекции подвели итоги проверок водителей, проведенных на дорогах во время новогодних и рождественских праздников.

«С 31 декабря по 8 января за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 168 человек (в том числе 19 - по информации, полученной от граждан)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды ведомства.

Тех, кто был уличен в пьяном вождении впервые, ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Задержанным повторно грозит уголовная ответственность.

Пензенцы, ставшие свидетелями того, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, могут обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или по номеру 02.

При звонке необходимо назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.