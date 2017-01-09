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Общество | В праздники в Пензенской области задержали 168 нетрезвых водителей

09.01.2017|17:40
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Сотрудники регионального управления Госавтоинспекции подвели итоги проверок водителей, проведенных на дорогах во время новогодних и рождественских праздников.

«С 31 декабря по 8 января за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 168 человек (в том числе 19 - по информации, полученной от граждан)», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды ведомства.

Тех, кто был уличен в пьяном вождении впервые, ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Задержанным повторно грозит уголовная ответственность.

Пензенцы, ставшие свидетелями того, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, могут обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или по номеру 02.

При звонке необходимо назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

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Гость|09.01.2017 18:12|

penzainform.ru писал(a):

8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 или по номеру 02.

При звонке необходимо назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

Всех алкашей нариков, обдолбышей, даже если просто подозрения есть сдавать нужно !!!!

Гость|09.01.2017 18:14|

Вот сцуки, заложили мужиков

Гость|09.01.2017 18:16|

Гость писал(a):

Вот сцуки, заложили мужиков
Это не мужики ... это отребье, голожопое ! Которое себе даже такси позволить не может !!!

Гость|09.01.2017 18:17|

Гость писал(a):

Вот сцуки, заложили мужиков
Когда этот "мужик" поднимет тебя где нибудь на переходе,ну не обязательно тебя а твоих близких вот тогда своё мнение выскажи... чинарик ё...ый

Гость|09.01.2017 18:22|

penzainform.ru писал(a):

С 31 декабря по 8 января за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 168 человек
Кстати есть инфа что с пилоткой между ног задержано в соотношении 30%.

Имя: Гость
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