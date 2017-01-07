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Криминал | Пензяк отправился за решетку на 8 месяцев за повторное пьяное вождение

07.01.2017|11:27
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Все больше пензенцев получают реальные сроки лишения свободы за вождение автомобиля в пьяном виде. Это в случае, если они повторно попались на таком правонарушении.

«Так, один из подсудимых 25 февраля был подвергнут административному аресту за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а уже 25 марта, управляя автомобилем, он совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Когда сотрудники полиции задержали мужчину, выяснилось, что он пьян», - рассказала помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Ольга Гнидина.

Раньше за такое наказывали по административным статьям. Но с середины 2015 года в российское законодательство были внесены изменения, поэтому отделаться лишением прав и штрафом водителю не удалось.

«Гражданину назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему на два года запрещено управлять транспортными средствами. Оснований для смягчения наказания суд апелляционной инстанции не установил», - сообщила Ольга Гнидина.

В 2015 году, когда новые нормы закона только начали действовать, к реальному лишению свободы пензенские судьи приговорили одного человека. Остальным нарушителям дали условный срок и наказали штрафами. Но уже за 6 месяцев 2016-го за решетку попали 14 нетрезвых водителей.

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