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Общество | Замминистра здравоохранения проверила Мокшанскую районную больницу

06.01.2017|12:37
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В четверг, 5 января, заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова посетила Мокшанскую районную больницу, чтобы проверить, как организована медицинская помощь населению в праздничные дни.

На момент визита чиновницы в стационаре находились 29 человек, в детском отделении - 15. Оксана Чижова пообщалась с каждым из них, ответила на вопросы.

«Большая часть пациентов была доставлена в медицинское учреждение посредством скорой помощи. Все они отметили своевременность приезда скорой, а также выразили благодарность медперсоналу Мокшанской районной больницы за квалифицированную медицинскую помощь и чуткое, внимательное отношение», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним: 4 января Оксана Чижова проверила работу пензенских поликлиник. В результате число операторов контакт-центра, принимающих вызовы врачей к взрослому населению, было увеличено.

Также заместитель министра побывала в отделениях клинической больницы № 6, чтобы убедиться: в праздники лечебный процесс не останавливался, стационар работает в штатном режиме.

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