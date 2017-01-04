04.01.2017 | 14:10

Заместитель министра здравоохранения Оксана Чижова и зам. главного врача клинической больницы № 6 Сергей Середин посетили отделения этого медучреждения. Они пришли в палаты без подарков, но люди получили самое главное - внимание.

Смотрели, чтобы в праздничные дни пациентов лечили не хуже, чем обычно.

«Для дежурства выделены дополнительные сотрудники. Тяжелых больных ежедневно осматривают и заведующие отделениями, и их дублеры. При необходимости проводятся консилиумы с участием дежурного администратора», - сообщил Сергей Середин.

На отношение врачей, питание и нехватку медикаментов пациенты гостям не жаловались.

Сейчас больных меньше, чем обычно. Плановые операции в это время стараются не проводить, люди не хотят лежать в больнице в праздничные дни.

Но в отделении травматологии заняты почти все койки. Чаще туда попадают пожилые люди. В одной из палат заместителю министра поступила единственная претензия.

«У меня ломит бедро. Хорошо бы врач проверил, с чем это связано», - поделилась пациентка отделения травматологии Екатерина Ивановна.

«Вас прооперируют, и ничего болеть не будет», - пообещала ей Оксана Чижова.

Мария Юртаева попала в травматологию сразу после Нового года.

«Я подошла к выключателю, у меня лопнула лампочка. Я упала и сломала шейку бедра», - рассказала пензячка.

Мария Николаевна живет одна. До мобильного дотянуться не смогла, поэтому сутки пролежала с травмой на полу, пока ее стоны не услышала соседка.

«Я ей кричала: «Нина, вызывай МЧС». Спасатели приехали, открыли дверь и отправили меня в больницу», - вспомнила Мария Юртаева.

Расслабившихся медиков и празднующих в палатах пациентов контролеры не нашли.

«Лечебный процесс не останавливался, стационар работает в штатном режиме», - заявила заместитель министра здравоохранения области.

Оксана Чижова отметила, что в новогодние праздники продлено время работы кол-центров для вызова врача на дом. Обычно звонки горожан там принимают до 11:00, теперь - до 14:00.