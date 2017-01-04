Заместитель министра здравоохранения Оксана Чижова и зам. главного врача клинической больницы № 6 Сергей Середин посетили отделения этого медучреждения. Они пришли в палаты без подарков, но люди получили самое главное - внимание.
Смотрели, чтобы в праздничные дни пациентов лечили не хуже, чем обычно.
«Для дежурства выделены дополнительные сотрудники. Тяжелых больных ежедневно осматривают и заведующие отделениями, и их дублеры. При необходимости проводятся консилиумы с участием дежурного администратора», - сообщил Сергей Середин.
На отношение врачей, питание и нехватку медикаментов пациенты гостям не жаловались.
Сейчас больных меньше, чем обычно. Плановые операции в это время стараются не проводить, люди не хотят лежать в больнице в праздничные дни.
Но в отделении травматологии заняты почти все койки. Чаще туда попадают пожилые люди. В одной из палат заместителю министра поступила единственная претензия.
«У меня ломит бедро. Хорошо бы врач проверил, с чем это связано», - поделилась пациентка отделения травматологии Екатерина Ивановна.
«Вас прооперируют, и ничего болеть не будет», - пообещала ей Оксана Чижова.
Мария Юртаева попала в травматологию сразу после Нового года.
«Я подошла к выключателю, у меня лопнула лампочка. Я упала и сломала шейку бедра», - рассказала пензячка.
Мария Николаевна живет одна. До мобильного дотянуться не смогла, поэтому сутки пролежала с травмой на полу, пока ее стоны не услышала соседка.
«Я ей кричала: «Нина, вызывай МЧС». Спасатели приехали, открыли дверь и отправили меня в больницу», - вспомнила Мария Юртаева.
Расслабившихся медиков и празднующих в палатах пациентов контролеры не нашли.
«Лечебный процесс не останавливался, стационар работает в штатном режиме», - заявила заместитель министра здравоохранения области.
Оксана Чижова отметила, что в новогодние праздники продлено время работы кол-центров для вызова врача на дом. Обычно звонки горожан там принимают до 11:00, теперь - до 14:00.
Ну как в сказке: "В Багдаде всё спокойно...", т.е. у Чижовой претензий нет.
К медикам теперь обращаются только в крайнем случае, когда уже при смерти, или с травмами, да ещё к стоматологам при необходимости, но всё платно.