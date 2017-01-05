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Общество | Губернатор раскритиковал подрядчика, строящего перинатальный центр

05.01.2017|09:25
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Губернатор Иван Белозерцев выразил недовольство работой компании, строящей в Пензе перинатальный центр. Глава региона посетил объект в среду, 4 января, и пришел к выводу, что в праздничные дни на нем трудится слишком мало людей.

«При смене подрядчика была договоренность о том, что строители станут работать в несколько смен, без праздников и выходных. Однако это условие не выполняется в полной мере, людей мало», - констатировал Иван Белозерцев.

Он подверг критике и темпы работ.

«Перед нами стоит задача - принять первые роды в перинатальном центре уже весной. Никакие субъективные причины не должны помешать ее выполнению», - заключил глава региона.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства, на данный момент в перинатальном центре идет чистовая отделка помещений, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования во вспомогательных объектах (пищеблоке, трансформаторных подстанциях, станции медицинских газов).

Уже введены в эксплуатацию газопровод и котельная. В ближайшее время начнется монтаж лифтового оборудования.

Напомним: сроки сдачи в эксплуатацию перинатального центра переносились неоднократно. Так, сначала назывался май 2016-го, но важнейший объект здравоохранения продолжал возводиться. Затем заявлялось, что центр будет достроен в августе-сентябре, а в ноябре его запустят в эксплуатацию. Затем срок сдачи намечали на декабрь. Однако этого так и не произошло.

Последний озвученный срок - конец марта 2017-го.

Источник — Фото пресс-службы правительства Пензенской области
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