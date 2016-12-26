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Общество | Перинатальный центр в Пензе должны сдать в марте 2017 года

26.12.2016|11:25
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На итоговой пресс-конференции губернатора Пензенской области, которая прошла в правительстве в понедельник, 26 декабря, Иван Белозерцев прокомментировал ход строительства крупных объектов здравоохранения.

«Перинатальный центр находится на моем контроле, как и госпиталь в Терновке. Всем известно: их строит Федерация, не мы. Но мы оказываем содействие, и я как губернатор погружен в эту работу. Все, что от нас зависит, по перинатальному центру мы в 2016 году сделали. Сейчас завершаются внутренние работы, вопрос финансирования решен», - рассказал губернатор.

По его словам, Ростех в настоящее время проводит торги на приобретение оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на конец I квартала 2016 года. Завершение собственно строительных работ намечено на январь.

«После этого мы будем ждать, когда установят медицинское оборудование. Надеемся, что в конце марта центр примет первые роды», - отметил Иван Белозерцев.

Продолжается и подготовка к возведению госпиталя в Терновке.

«Мы активно занимаемся этим вопросом, есть подтверждающие документы от Минобороны, что 2017-й будет годом активной фазы строительства. Мы сделаем все, чтобы этот госпиталь у нас появился. Количество военнослужащих на территории области увеличилось, есть реальная потребность в учреждении», - констатировал глава региона.

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Гость|26.12.2016 11:48|

В лучшем случае в указанный срок сдадут только анализы...

Гость|26.12.2016 11:50|

penzainform.ru писал(a):

Надеемся, что в конце марта центр примет первые роды
Кто этот счастливчик, осуществивший столь знаменательное зачатие, и чем ему поможет Администрация? Будем ждать и надеется.

Гость|26.12.2016 12:02|

penzainform.ru писал(a):

Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на конец I квартала 2016 года
Очепятка? 2017г как бу уже через неделю, а тут всё про 2016

Гость|26.12.2016 12:08|

Большая прачечная г.Пензы... сколько денег отмыли тут...

Гость|26.12.2016 12:10|

Ну сдадут как переход у вокзала. И что? Потом недоделки доделывать будут.

Гость|26.12.2016 12:12|

Гость писал(a):

Ну сдадут как переход у вокзала. И что? Потом недоделки доделывать будут.
"То бензин, а то дети..."

Со всеми вытекающими последствиями и определениями по фильму.

Гость|26.12.2016 12:13|

Гость писал(a):

Гость|26.12.2016 12:10|

Ну сдадут как переход у вокзала. И что? Потом недоделки доделывать будут.

Гость писал(a):
Потом недоделки доделывать будут.
Так это же как раз ещё пол миллиарда.

Гость|26.12.2016 12:13|

ленточку пашков резать будет?

Гость|26.12.2016 12:17|

Гость писал(a):

ленточку пашков резать будет?
Символично...

Гость|26.12.2016 12:29|

смехопанорама!)))))))))))))))

Гость|26.12.2016 13:14|

А Я бью еще по крышке гроба

Гость|26.12.2016 13:24|

Да у нас по коррупции 2 адм.протокола,да и все,пожалуй.

Ну нет в Пензе коррупции,нет!

Везде есть, а у нас нет!

Имя: Гость
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