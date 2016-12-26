26.12.2016 | 11:25

На итоговой пресс-конференции губернатора Пензенской области, которая прошла в правительстве в понедельник, 26 декабря, Иван Белозерцев прокомментировал ход строительства крупных объектов здравоохранения.

«Перинатальный центр находится на моем контроле, как и госпиталь в Терновке. Всем известно: их строит Федерация, не мы. Но мы оказываем содействие, и я как губернатор погружен в эту работу. Все, что от нас зависит, по перинатальному центру мы в 2016 году сделали. Сейчас завершаются внутренние работы, вопрос финансирования решен», - рассказал губернатор.

По его словам, Ростех в настоящее время проводит торги на приобретение оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на конец I квартала 2016 года. Завершение собственно строительных работ намечено на январь.

«После этого мы будем ждать, когда установят медицинское оборудование. Надеемся, что в конце марта центр примет первые роды», - отметил Иван Белозерцев.

Продолжается и подготовка к возведению госпиталя в Терновке.

«Мы активно занимаемся этим вопросом, есть подтверждающие документы от Минобороны, что 2017-й будет годом активной фазы строительства. Мы сделаем все, чтобы этот госпиталь у нас появился. Количество военнослужащих на территории области увеличилось, есть реальная потребность в учреждении», - констатировал глава региона.