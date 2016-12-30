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Общество | Опасаясь попасть в спецприемник, сельчанин вернул ребенку 100 тысяч

30.12.2016|10:46
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Житель Шемышейского района, не желая в преддверии Нового года попасть в спецучреждение для отбытия административного наказания, погасил свой долг в 100 000 рублей.

По нотариальному соглашению обязанность по выплате алиментов в 100 000 рублей ежемесячно ложилась на плечи отца ребенка. Некогда совместный бизнес супругов позволил матери установить такую сумму. Однако сказался кризис, и должник подал в суд на снижение величины содержания. Суд определил ее в пятнадцать тысяч рублей. Но ранее образовавшийся долг не был погашен.

«Судебные приставы разъяснили гражданину, что либо он заплатит алименты, либо у него есть большая вероятность попасть под арест. Провести новогоднюю ночь в спецприемнике мужчина не захотел, и сумма задолженности была погашена полностью», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Напомним: еще один житель Шемышейского района, задолжавший маленькой дочери 70 000 рублей, арестован на 10 суток. Он встретит Новый год и Рождество в компании сокамерников.

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