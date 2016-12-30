30.12.2016 | 09:52

Жителю Шемышейского района, не желавшему платить алименты своей маленькой дочери, придется встретить Новый год в спецприемнике.

Судебным приставам гражданин, злоупотребляющий алкоголем, известен давно: его долг перед родным ребенком составил 70 000 рублей. Ни увещевания, ни уговоры не помогали, поэтому было решено применить к нему последний перед уголовной ответственностью способ воздействия. По решению мирового судьи должник арестован на 10 суток.

«Новый год и Рождество Христово нерадивый папаша проведет в компании полицейских и сокамерников, а в качестве праздничного поздравления он прослушает лекцию о вреде алкоголя и соблюдении законов РФ», - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.