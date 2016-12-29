29.12.2016 | 12:16

В Каменке благополучно завершились поиски Артема Колисниченко. Девятилетний мальчик находился у своей тети.

«Ребенок жив и здоров», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним: мальчик ушел из дома в среду, 28 декабря, и пропал. После того как заявление о его исчезновении поступило в полицию, представители регионального управления МВД обнародовали соответствующую ориентировку.

В полдень четверга, 29 декабря, стало известно, что с ребенком все в порядке.