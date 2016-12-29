В Каменке благополучно завершились поиски Артема Колисниченко. Девятилетний мальчик находился у своей тети.
«Ребенок жив и здоров», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним: мальчик ушел из дома в среду, 28 декабря, и пропал. После того как заявление о его исчезновении поступило в полицию, представители регионального управления МВД обнародовали соответствующую ориентировку.
В полдень четверга, 29 декабря, стало известно, что с ребенком все в порядке.
А нет дать ли люлей тете за молчание в течение ночи?