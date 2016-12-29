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Происшествия | В Каменке пропал девятилетний Артем Колисниченко

29.12.2016|10:11
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Сотрудники каменской полиции разыскивают девятилетнего Артема Колисниченко. В среду, 28 декабря, в 15:00 ребенок ушел из дома в районном центре, и с тех пор его местонахождение остается неустановленным.

У мальчика худощавое телосложение, волосы рыжие короткие. Особых примет не имеет. В день исчезновения он был одет в куртку синего цвета длиной ниже пояса, черные болоньевые штаны, светло-желтые ботинки, на голове - серая вязаная шапка с ушами.

Сотового телефона у мальчика нет. Ранее он из дома не уходил.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефону горячей линии УМВД России по Пензенской области ((8412) 563-111) либо в дежурную часть ОМВД России по Каменскому району ((84156) 5-33-68, 5-12-92)», - обратились к гражданам в пресс-службе регионального управления МВД.

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