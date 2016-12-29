29.12.2016 | 17:23

Аварийную стену здания на улице Ударной огородили сигнальной лентой. После того как там случилось ЧП, к дому и его жильцам было приковано внимание и горожан, и властей.

Людям из первого подъезда предложили переехать в маневренный фонд. Но собственники покидать квартиры не хотели. Они не верят, что реконструкция начнется скоро и что она вообще изменит ситуацию. Тем более что радикальные меры по спасению дома не принимаются.

«Как только случилось ЧП, на первом этаже, в той комнате, где обвалились кирпичи, вставили балки. Больше ничего не делали», - сообщила одна из местных жительниц.

Через стекло видно, что в помещении на первом этаже стоят опорные конструкции. Мэр и его заместитель на месте обсудили дальнейшую судьбу этого строения.

И вот как прокомментировал Виктор Кувайцев происходящее: «Средств из резервного фонда хватит на то, чтобы провести противоаварийные мероприятия. Поэтому не затягивайте с работами».

«Сказали, что теперь они будут составлять смету, выделять деньги, потом объявят аукцион. Только когда выберут подрядную организацию, начнут ремонтировать», - сообщила местная жительница Дарья.

Такую версию женщина слышала на собрании по поводу реконструкции дома. Так что Новый год жильцы будут отмечать в старых стенах.

Таких домов в Заводском районе довольно много. Например, Кулибина, 10. Там восстановили часть стены, но в других местах ситуация на грани фола. В опасности находятся и те, кто проживает в квартирах на верхнем этаже, и прохожие, над чьими головами висят кирпичи и оконные рамы.