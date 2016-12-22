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Общество | Пензенцы с улицы Ударной не хотят переезжать в маневренный фонд

22.12.2016|15:51
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Жителям аварийного дома на улице Ударной предложили разместиться в маневренном фонде - девятиэтажке в 5-м Виноградном проезде. Однако люди не спешат давать согласие на переезд в комнаты, числящиеся за муниципалитетом. Квартиры находятся в ужасном состоянии.

«Разве это кухня? Как можно здесь жить?» - возмутилась жительница дома № 35 на ул. Ударной Татьяна Мокрякова.

«Я просто в ужасе. Нам сказали, что в квартирах, где раньше кто-то жил, прилично. Но здесь голый цементный пол», - посетовала ее соседка Дарья Макарова.

«Мне открыли одну комнату, там уже живет пожилой мужчина с инсультом. Комендант сказал, что я буду жить с ним!» - пожаловалась еще одна пензячка из разрушающегося дома.

Четырехэтажку на Ударной признали аварийной еще год назад. Но в программу по переселению из ветхого жилья это многоквартирное строение почему-то не попало. Его решили реанимировать.

«Проект на усиление несущей конструкции разработан. Стена будет отремонтирована за счет резервного фонда администрации», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

«Нам сказали, что работы продлятся года два, а может, и больше», - поделилась информацией Дарья Макарова.

И все это время некоторым придется приспосабливаться к условиям в маневренном фонде либо снимать жилье. Вот только затраты на аренду подходящей для жизни недвижимости компенсировать людям никто не будет.

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Гость|22.12.2016 18:35|

Не хотят,пусть остаются на Ударной)

Гость|22.12.2016 19:11|

Хорошего адвоката искать...

Гость|22.12.2016 20:05|

penzainform.ru писал(a):

Четырехэтажку на Ударной признали аварийной еще год назад. Но в программу по переселению из ветхого жилья это многоквартирное строение почему-то не попало.
Почему-то...)))

Строят дороги, но они через месяц почему-то разваливаются;

Хотели построить медицинский центр, но почему-то не хватило денег;

Список с "почему-то" можно долго продолжать. Как говорят французы: "Шерше ля женщину"....

Гость|22.12.2016 20:06|

Пусть Ильин сам в этом фонде живет.там условий нет никаких. туалет и душ не работает.бомжатник.голый бетонный пол и стены.как жить в таких условиях.вообще за людей не считают.все дальше продолжает рушится каждую миниту.а администрация даже не шевелится,одни слова.

Гость|22.12.2016 20:08|

Гость писал(a):

Список с "почему-то" можно долго продолжать. Как говорят французы: "Шерше ля женщину"...
даже искать не надо. По телевизору каждый день головой трясет и бормочет о величии. А 86% слушают открыв рот и приговаривают, "Кто если не ..."

Гость|22.12.2016 20:11|

Тот,кто предлагает оставшимся без крова над головой?Совесть поимей,ты наверняка сидишь в хороших условиях.кофеек попиваешь.а людям предлагают положить ребенка на цементный пол,или поселиться в одну комнату с инсультником(заметь чужим человеком).Гад ты..

Гость|22.12.2016 20:33|

Сейчас живут как будто лучше,им ещё квартиру дают а они ноют,хули ты ноеш.. Азамат Мусагалиев спел про этих жильцов..

Гость|22.12.2016 20:41|

Гость писал(a):

Гад ты..
Да тут все гады, на этом срачфоруме! И я в т.ч. Не ходи сюда!

Гость|22.12.2016 20:46|

В эту квартиру тебя поселить нужно,вот тогда и посмотрим ныть ты будешь.или песни петь как АЗАМАТ МУУСАГАЛИЕВ....

Имя: Гость
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