22.12.2016 | 15:51

Жителям аварийного дома на улице Ударной предложили разместиться в маневренном фонде - девятиэтажке в 5-м Виноградном проезде. Однако люди не спешат давать согласие на переезд в комнаты, числящиеся за муниципалитетом. Квартиры находятся в ужасном состоянии.

«Разве это кухня? Как можно здесь жить?» - возмутилась жительница дома № 35 на ул. Ударной Татьяна Мокрякова.

«Я просто в ужасе. Нам сказали, что в квартирах, где раньше кто-то жил, прилично. Но здесь голый цементный пол», - посетовала ее соседка Дарья Макарова.

«Мне открыли одну комнату, там уже живет пожилой мужчина с инсультом. Комендант сказал, что я буду жить с ним!» - пожаловалась еще одна пензячка из разрушающегося дома.

Четырехэтажку на Ударной признали аварийной еще год назад. Но в программу по переселению из ветхого жилья это многоквартирное строение почему-то не попало. Его решили реанимировать.

«Проект на усиление несущей конструкции разработан. Стена будет отремонтирована за счет резервного фонда администрации», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

«Нам сказали, что работы продлятся года два, а может, и больше», - поделилась информацией Дарья Макарова.

И все это время некоторым придется приспосабливаться к условиям в маневренном фонде либо снимать жилье. Вот только затраты на аренду подходящей для жизни недвижимости компенсировать людям никто не будет.